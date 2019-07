Kiel/Lübeck

Zwei Beamte der Polizeidirektion Neumünster, also ebenfalls Ortsfremde, mussten am Internationalen Markt zum Abschluss der Kieler Woche 2019 jede Menge Anfragen von Bürgern beantworten: nach Bühnen, Fischbrötchen und Co. Es gab aber auch skurrile Anfragen, wie die Polizei Kiel auf ihrer Facebookseite mitteilte.

Urlauber suchte ein Lübecker Wahrzeichen in Kiel

So trat ein älterer Herr, offenbar aus Süddeutschland, an die beiden Polizisten heran und berichtete, seine Frau und er seien extra einen Tag vor ihrer Kreuzfahrt nach Kiel gereist, um sich in Ruhe das Wahrzeichen der Stadt anzuschauen.

Da sie es leider nicht finden könnten, fragten sie die Polizisten nach dem Weg. Die Beamten wollten wissen, welches Wahrzeichen denn gemeint sei. "Das berühmte Tor in Kiel", meinte das Touristenpaar. Und da dämmerte es den Polizisten langsam.

Das Holstentor liegt leider in Lübeck

Das Holstentor, "mit den zwei Türmen", jenes "am Eingang zur Altstadt", liege in Lübeck, rund 80 Kilometer entfernt, mussten die Polizisten dem überraschten Ehepaar mitteilen. Wohin das seinen Weg nach heftiger Diskussion fortsetzte, war der Polizei allerdings nicht bekannt.

Kiel oder Lübeck : Immer in Konkurrenz

Der kurze Gesprächsverlauf erinnert an die kleine städtische Konkurrenz zwischen der Landeshauptstadt Kiel und der Hansestadt Lübeck rund um die Platzierung in der Deutschland-Edition des Brettspiels Monopoly.