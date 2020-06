Kiel

Wenn Harald Roos die Kiellinie entlangläuft, hat er stets einen guten Überblick auf das Geschehen – kein Wunder bei einer Körpergröße von 1,90 Meter. Normalerweise hat er in der letzten Juni-Woche eine noch bessere Sicht – aus einer Höhe von 2,65 Meter. Harald Roos ist der Kieler-Woche-Matrose, der auf Stelzen Kinderaugen zum Leuchten bringt und bei offiziellen Empfängen der Stadt auftaucht.

Seit 33 Jahren auf der Kieler Woche

Doch in diesem Juni bleiben Stelzen, Matrosen-Anzug, das riesige Fernglas und Tattoo-Ärmel im Schrank – die Verschiebung der Kieler Woche trifft auch Harald Roos. Nach 33 Jahren ist es das erste Mal, dass er im Juni nicht auf der Kieler Woche auftritt. Ob er beim Ausweichtermin im September dabei sein wird, steht noch nicht fest. „Natürlich fehlt mir die Kieler Woche“, sagt der 57-Jährige. „Es ist ungewohnt, jetzt an der Kiellinie entlangzugehen, und es gibt keine Menschenmassen.“ Allerdings sagt er auch: „Man ist derzeit so gepolt auf Abstinenz, dass es komisch wäre, wenn die Kieler Woche jetzt stattfinden würde.“ Und unter strengen Hygienevorschriften wäre auch keine Stimmung aufgekommen.

Kontakt zu den Kollegen fehlt

Auf der Kieler Woche hat Harald Roos nicht nur seine Frau kennengelernt, sondern auch viele Kollegen aus der Kleinkunst-Szene. „Ich vermisse es, die Kollegen zu treffen, sich in den Pausen gemeinsam hinzusetzen und zu unterhalten.“ Im Gegensatz zu vielen anderen Kleinkünstlern hatte Harald Roos das Glück, während des Lockdowns in der Corona-Krise weiterhin auftreten zu können. Wenn er nicht als Kieler Matrose auf Stelzen im Einsatz ist, arbeitet Roos als Klinik-Clown im UKSH. Unter strengen Hygienevorschriften dürfen die Gute-Laune-Macher nach einer dreiwöchigen Corona-Zwangspause jungen Patienten im Krankenhaus wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Fotos, Zauberstücke und Jonglage

Seine Arbeit als Klinik-Clown lässt Roos auch während der Kieler Woche nicht ruhen, morgens ist er im Krankenhaus, von 14 bis 18 Uhr begibt er sich unter die Besucher, balanciert auf seinen Stelzen am Wasser entlang oder über den Internationalen Markt. Dabei stellt er sich bereitwillig als Fotomotiv zur Verfügung, beantwortet geduldig die Fragen der Besucher – auf die meist gestellte, wie die Luft dort oben ist, entgegnet er gerne mit einem Lächeln: Gut, aber es stinkt abartig nach Zwergen – führt kleine Zauberstücke oder Jonglagen auf.

„Es wird nie langweilig, die Leute reagieren jedes Mal anders.“ Besonders spannend findet es der zweifache Vater, wie unterschiedlich Eltern ihren Kindern erklären, warum der Kieler-Woche-Matrose so groß ist. „Einige sagen einfach nur, dass ich auf Stelzen stehe, andere überzeugen ihre Kinder, dass ich so groß bin, weil ich immer den Teller leer gegessen habe.“

Wann kommt der höhere Dienstrang?

Diese Interaktion vermisst Roos derzeit genauso wie den Austausch mit den Kollegen. Außerdem fehlen ihm die Scherze mit den Soldaten am Bundeswehr-Truck neben dem Camp 24/7. Bei jedem Plausch folgt der Gag, warum Roos nach über 20 Jahren als Matrose im Dienstrang noch immer nicht aufgestiegen ist.

Seinen ersten Auftritt hatte Harald Roos als Kieler-Woche-Matrose im Jahr 2000, vorausgegangen war ein Einsatz auf der Bootsmesse in Düsseldorf, bei dem die Stadt Kiel ihn dabei haben wollte. Mit seinen Stelzen läuft er nicht nur über die Festival-Areale, sondern er wird auch für offizielle Termine gebucht, etwa wenn Delegationen aus Partnerstädten empfangen werden, oder auch schon vor Beginn der Kieler Woche, wenn das Programm vorgestellt wird.

Mit Hans Albers kommt die Stimmung

Nach all den Jahren als Kleinkünstler ist Harald Roos die Rolle des Kieler-Woche-Matrosen in Fleisch und Blut übergegangen. Groß darauf vorbereiten muss er sich nicht mehr, auf seinen 75 Zentimeter hohen Alu-Stelzen läuft der gebürtige Saarländer seit 1987. Um in Stimmung zu kommen, hat er sich eine Playlist zusammengestellt, die er normalerweise jeden Tag hört, bevor er sich ins Getümmel stürzt.

Auf der Liste stehen unter anderem Lieder von Hans Albers. Die Musik wird Harald Roos in diesem Jahr nicht hören, die Playlist aber bewahrt er sich auf. Denn auch wenn der Matrose aufgrund der Umstände auf die Kieler Woche im Juni 2020 verzichten kann, freut er sich doch, 2021 mit einem guten Überblick aus 2,65 Meter Höhe auf das Volksfest zurückzukommen.

