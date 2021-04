Kiel

„Somit endete der Vertrag am 15. Januar. Die SFK hat dadurch natürlich deutliche Umsatzverluste“, so eine Sprecherin der Reederei in Kiel. Die Charter hat pro Jahr einen sechsstelligen Betrag eingebracht. Seit Oktober 2001 hatte der Schlepper „Bülk“ die Charter als Notfallschlepper in Kiel. Die Vorhaltung des Schleppers und die Besetzung mit deutschen Seeleuten kostete einen sechsstelligen Betrag im Jahr.

So sollte eine Umweltkatastrophe an den Stränden der Kieler und der Eckernförder Bucht verhindert werden. Auslöser für das alte Konzept war die Seeamtsuntersuchung der Strandung des Frachters „Pallas“ vor Amrum 1998. 2001 wurde deshalb ein Notschleppkonzept entlang der Hauptverkehrsrouten erarbeitet. Die jetzt von der Bundesbehörde vorgenommene Neubewertung sieht aber für mögliche Havarien keinen Bedarf eines Notfallschleppers in Kiel.

Notschleppkonzept an der Küste wurde neu bewertet

Laut Sprecherin der GWDS sei das deutsche Notschleppkonzept auf Grundlage aktueller Verkehrsanalysen und wissenschaftlicher Untersuchungen neu evaluiert worden. Gegenstand dieser Überarbeitung war auch die Überprüfung der 2001 festgelegten Notschleppkapazitäten und deren Verteilung in den Seegebieten der Nord- und Ostsee.

Hierbei seien die Risiken, die sich aus der Größe und Häufigkeit bestimmter Schiffstypen und Schiffsgrößen ergeben, berücksichtigt worden. Auf dieser Basis sei den Notschleppern in der Ostsee Sturmpositionen zugewiesen worden, die ab einer Windstärke von acht Beaufort einzunehmen sind. Dabei handelt es sich jetzt um vier Notfallpositionen. Nur eine davon ist im Bereich der schleswig-holsteinischen Küste. Die drei anderen sind vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns zwischen Heiligendamm und der Insel Rügen.

„Scharhörn“ soll zukünftig auf Position liegen

Die einzige Notfallposition in Schleswig-Holstein wurde am Kiel-Ostsee-Weg zwischen Fehmarn und dem Leuchtturm Kiel ausgewählt. Dort soll zukünftig bei Sturm die „Scharhörn“ vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee auf Position liegen. Unklar ist, was passiert, wenn die „Scharhörn“ aufgrund des Alters nicht einsatzbereit ist.