Dort hat Zierau am Dienstagabend seinen Nachtragshaushalt für 2020 vorgelegt. Er war notwendig geworden, als die Stadt wegen Steuerausfällen in der Corona-Krise noch mit mehr als 100 Millionen Euro Minus rechnen musste. Eine so deutliche Abweichung vom ursprünglichen Haushaltsplan, der einen kleinen Überschuss von 500 000 Euro vorgesehen hatte, macht laut Gemeindeordnung eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

Inzwischen macht Zierau zwar eine neue Rechnung auf, am Nachtragshaushalt hält er aber fest. „Nur so gelingt es, die deutlichen Verschiebungen zwischen den einzelnen Budgets sowie alle anderen Veränderungen im Haushalt konsistent abzubilden“, sagte der Kämmerer. Zudem erspare er es der Selbstverwaltung damit, über jede Verschiebung einzeln abzustimmen.

66 Millionen Euro Steuernachzahlung

Hauptgrund für das plötzliche Plus ist wie berichtet eine überraschende Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von 66,4 Millionen Euro für die Jahre 2013 bis 2019. Steuernachzahler ist die Kieler Veterinär Produkte (KVP) in Projensdorf. Das ist der Tierarzneihersteller, den der Bayer-Konzern gerade an den US-Konkurrenten Elanco verkauft hat. Ein Milliardenunternehmen.

Der zweite Grund für die gute Haushaltsentwicklung ist die Unterstützung von Bund und Land. Sie übernehmen Corona-bedingte Gewerbesteuerausfälle der Kommunen. Das macht für Kiel nach Zieraus Angaben 30 Millionen Euro aus. Hinzu kommt, dass der Bund seit diesem Jahr die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für sozial Bedürftige zu 75 Prozent statt wie bisher zu 50 Prozent übernimmt. Für Kiel bedeutet das 22 Millionen Euro mehr. Die Konsolidierungshilfe vom Land spült noch einmal 22 Millionen Euro in die Kasse.

"Das arme Mädchen ist Kiel"

Zurück zu den Sterntalern. Das Märchen heißt in der Ursprungsfassung der Brüder Grimm „Das arme Mädchen“. Zierau: „Das arme Mädchen ist Kiel.“ Aber der Bund gebe reichlich, und die Selbstverwaltung habe der Verlockung zusätzlicher Ausgaben widerstanden. Zierau resümierte aus dem Märchen: „Barmherzig sein und auf irdische Güter verzichten, dann kommt der Lohn vom Himmel.“

Der Kieler Kassenwart wies allerdings auch auf Haushaltsrisiken hin. Das Land könne auf die Idee kommen, der Stadt den Landesanteil am Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle vorzuenthalten. Er hielte das für „nicht sachgerecht“, sagte Zierau, weil der millionenschwere Einmaleffekt in der Kasse ja nichts anderes sei als eine Nachzahlung zuvor entgangener Einnahmen.

Kieler Kommunalpolitiker sagen Unterstützung zu

Die Kommunalpolitiker im Finanzausschuss sicherten dem Stadtrat ihre Unterstützung bei Verhandlungen mit dem Land zu. Der SPD-Finanzpolitiker Volkhard Hanns appellierte an „kluge Entscheidungen auf Landesebene“. Der CDU-Finanzfachmann Ralph Roick versicherte, seine Fraktion werde auf die CDU-geführte Landesregierung einwirken.

Gleichwohl versagte die CDU-Fraktion wie die Fraktion der AfD dem Nachtragshaushalt ihre Zustimmung. „Wir haben letztes Jahr den Haushaltsplan 2020 abgelehnt“, sagte Roick, „da wäre es nicht logisch, dem Nachtragshaushalt zuzustimmen.“ Das änderte nichts daran, dass der Finanzausschuss den Nachtragshaushalt mit der Mehrheit von SPD, Grünen und FDP beschloss.

