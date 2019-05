Die Eierlikör-Vorräte sind aufgefüllt, die Lautsprecherboxen stehen an Deck und die Liegestühle sind verstaut. In Kiel startete am Dienstag Deutschlands Musiklegende Udo Lindenberg mit der „Mein Schiff 1“ zur Kultkreuzfahrt. Bis Sonntag verwandelt Udo Lindenberg den Kreuzfahrer in den Rockliner 6.