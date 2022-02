Kiel

Der Weg ist frei. Einem Kieler Denkmal für die jüdische Geschichte in der Stadt steht politisch nichts mehr entgegen. Der Kulturausschuss der Kieler Ratsversammlung hat sich am Dienstagabend zügig auf eine gemeinsame Linie der demokratischen Ratsfraktionen verständigt. Der gemeinsame Antrag von acht der neun Fraktionen wird absehbar am 17. März in der Ratsversammlung endgültig beschlossen werden.

In der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag hatte es zum Entsetzen aller Beteiligten noch drei unterschiedliche Anträge zum gemeinsamen Ziel gegeben. Schnell herrschte Einigkeit, dass der Kulturausschuss die drei Wortlaute zu einem geeinten Antrag zusammenführen sollte. Das ist sofort gelungen. Der Ausschuss billigte den Antrag einstimmig. Rednerinnen und Redner der beteiligten Fraktionen gaben sich zerknirscht darüber, dass die Verständigung nicht schon im ersten Anlauf gelungen war.

Auch die Jüdischen Gemeinden in Kiel sollen angehört werden

In dem Antrag wird nunmehr die Kommission für Stadtmarkierungen gebeten, „eine geeignete Stätte zu empfehlen, welche ein bleibendes Bekenntnis zur Tradition von 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland kennzeichnen soll“. Die beiden Jüdischen Gemeinden in Kiel sollen zu dem Vorschlag angehört werden.

Im Zusammenhang mit der Gedenkstätte sollen die besonderen Verdienste von Rosi und Arthur Posner gewürdigt werden. Arthur Posner war der letzte Rabbi in Kiel vor dem Holocaust und hatte sich stets für Toleranz und Nächstenliebe eingesetzt. Rosi Posner hat jenes denkwürdige Foto von einem jüdischen Chanukka-Leuchter im Wohnzimmerfenster der Posners gegenüber der NSDAP-Zentrale mit Hakenkreuz-Flagge am Sophienblatt gemacht. Das Foto stand zuletzt im Zentrum der Aktion „Licht zeigen“ der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem mit den Kieler Nachrichten.

Mahnmal gegen Antisemitismus

In dem Antrag heißt es weiter, der künftige Kieler Gedenkort solle zugleich „auch als mahnendes Zeichen gegen Antisemitismus wahrgenommen werden“. Absender des interfraktionellen Antrags sind nunmehr die Ratsfraktionen von CDU, FDP, SSW, SPD, Grünen, Linken, „Die Politiker:innen“ und „Klima, Verkehr & Meer“.

Ausstellung im Stadtmuseum

Die Kieler Kulturdezernentin Renate Treutel (Grüne) gab im Kulturausschuss zudem bekannt, dass das Kieler Stadtmuseum eine Ausstellung zur Geschichte des Judentums in Kiel vor der Machtübernahme der Nazis vorbereitet. Die Ausstellung solle am 18. September eröffnet werden. Auch darin, so Bürgermeisterin Treutel, werde das Chanukka-Foto von Rosi Posner eine Rolle spielen.