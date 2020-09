Kiel

Danach hatte die größte Stadt Schleswig-Holsteins am Stichtag 31. Dezember 2019 genau 247.777 Einwohner. Ein Jahr zuvor waren es noch 248.792 gewesen. 2017 wies die Statistik noch 249.190 Einwohner aus, den höchsten Stand in diesem Jahrhundert. Von 2014 bis 2017 war die Bevölkerung der Landeshauptstadt stetig und zum Teil sprunghaft gewachsen.

Stöcken nennt zwei Hauptursachen für den Bevölkerungsrückgang. Erstens: Es gebe einen negativen „natürlichen Saldo“, das heißt: In Kiel sterben mehr Menschen als geboren werden. Zweitens: 15.029 Menschen sind im vergangenen Jahr nach Kiel gezogen, aber 15.974 abgewandert.

In Kiel ist Bauland knapp und teuer

„Der Trend, dass mehr Menschen aus Kiel wegziehen, hat sich 2019 erneut verhärtet und fällt deutlicher aus als im Jahr davor“, steht im Sozialbericht. Der Stadtrat nennt den Hauptgrund für die Stadtflucht. Das Bauland für junge Familien sei in der Stadt sehr begrenzt und entsprechend teuer.

Das bestätigt ein Blick in den Wanderungssaldo für Kiel und sein Umland. Er ist zum siebten Mal in Folge negativ für die Stadt. Seit 2012 ziehen Jahr für Jahr mehr Menschen aus Kiel in die Nachbarkreise Plön und Rendsburg-Eckernförde als von dort in die Stadt kommen. 2019 liegt der Saldo bei minus 1771, so hoch wie nie zuvor. Das sei „bemerkenswert und erinnert an die 1990er-Jahre, als die letzte große Stadtflucht einsetzte“, steht alarmierend im Sozialbericht.

Junge Familien wandern ab

Welche Bevölkerungsgruppe wandert vor allem aus Kiel ins Umland? Es sind laut Sozialbericht insbesondere Paare mit mittleren und höheren Einkommen und dem Wunsch, eine Familie zu gründen, sowie junge Familien mit kleinen Kindern. Auf der Suche nach einem eigenen Haus oder Bauland „werden die Menschen offenbar häufiger im Umland fündig als im Kieler Stadtgebiet“, heißt es im Sozialbericht.

Außer dem Bevölkerungsverlust hat das noch zwei weitere Folgen für die Stadt. Die Bevölkerung altert. Das Durchschnittsalter in Kiel liegt jetzt bei 41,65 Jahren. Und: „Die sozialen Probleme bleiben in Kiel“, sagt Stöcken mit Blick auf Arme und Bedürftige.

Der Speckgürtel wird immer reicher

Die Bevölkerungssteuerung sei ein dringendes Thema für die Landesplanung und die Kiel-Region, so Stöcken. Die Stadt müsse mit ihren Umlandgemeinden reden. Das ist allerdings eine alte großstädtische Erscheinung: Im reichen Speckgürtel werden die Steuern gezahlt, die Oberzentren halten die kostspielige Infrastruktur vor und bleiben auf den Sozialkosten sitzen.

Auch von weiter her zieht es die Leute nicht mehr nach Kiel. „Die Zuwanderungsgewinne aus Schleswig-Holstein und dem Bundesgebiet sind 2019 komplett eingebrochen“, heißt es im Sozialbericht. Saldo: minus 218. Im Jahr zuvor hatte er noch bei plus 952 gelegen.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Trend zu Einpersonenhaushalten anhält. Wo früher mehrere Menschen zusammenlebten, wohnt jetzt nur noch einer. 56,3 Prozent aller Haushalte in Kiel sind Einpersonenhaushalte.

Holtenau wächst gegen den Trend

Mehr Zuzüge als Fortzüge hat es 2019 nur in den Kieler Ortsteilen Holtenau (plus 109), Gaarden (85), Mitte (50), Steenbek/Projensdorf (30) und Schilksee (21) gegeben. Am meisten verloren haben Schreventeich/Hasseldieksdamm (minus 218), Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook (minus 207), Mettenhof (minus 174), Pries/Friedrichsort (minus 127) und Meimersdorf/ Moorsee (minus 100), aber auch alle anderen Ortsteile schrumpfen.

Der älteste Stadtteil bleibt mit großem Abstand Schilksee mit 105 Rentnern auf 100 Erwerbsfähige, der jüngste ist Meimersdorf/ Moorsee mit 50 unter 20-Jährigen auf 100 Erwerbsfähige. Die Ortsteile mit dem höchsten Ausländeranteil und der größten Armut bleiben Gaarden und Mettenhof. Gaarden ist zugleich der Stadtteil mit der höchsten Fluktuation: 30 Prozent pro Jahr ziehen hin und weg.

