Nicht nur in der Schule darüber reden, sondern Maschinen im realen Einsatz sehen – das gefiel 26 Gymnasiasten aus Elmschenhagen. Beim 10. Tag der Technik, organisiert vom Bezirksverein Deutscher Ingenieure, schauten sie sich das Walterwerk an, Weltmarktführer für Waffelbackanlagen in Projensdorf.