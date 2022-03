Kiel

Menschen, die in der Schlange stehen und am Ende doch nicht dran kommen: Bei der Registrierung der Ukraine-Flüchtlinge in Kiel läuft noch nicht alles rund. Rund 100 Menschen werden täglich im Neuen Rathaus der Landeshauptstadt registriert. Die Zahl der Wartenden ist allerdings oft höher, sodass einige Flüchtlinge leer ausgehen und am nächsten Tag wiederkommen müssen. „Wir bemühen uns sehr, die Wartezeiten zu minimieren“, verspricht Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken (SPD).

Schätzungen der Stadt zufolge halten sich derzeit rund 2000 Geflüchtete aus der Ukraine in Kiel auf. Registriert sind allerdings erst 850. In den nächsten Tagen wird der Andrang am Neuen Rathaus also voraussichtlich weiter groß sein.

Registrierung von Flüchtlingen in Kiel wird umgestellt

Deswegen handelt die Stadt: Am Donnerstag soll für die Registrierung ein System mit Wartemarken eingeführt werden. Jeder bekommt dann eine Wartenummer und kann anhand dessen ungefähr einschätzen, wann er dran kommt. Somit müssen die Menschen nicht mehr lange anstehen.

Zudem soll klar kommuniziert werden, bis zu welcher Wartenummer die Kapazitäten des Tages ausreichen. Wer eine höhere Nummer hat, kann am nächsten Tag wiederkommen – und muss dann auch keine neue Nummer ziehen. Denn das System läuft tageübergreifend weiter.

Das hat auch zur Folge, dass Menschen, die über Nacht im Ankunftszentrum geblieben sind, nicht mehr vorrangig registriert werden. Bisher wurden sie zunächst registriert und erst dann in den Unterkünften verteilt. Die Folge: die Übernachtungszahlen im Ankunftszentrum schnellten in die Höhe. Die Notunterkunft ist aber nur für jene Menschen gedacht, die noch kein Dach über den Kopf haben.

Ukraine-Flüchtlinge in Kiel: Registrierung per Mail nicht mehr möglich

Klar ist mittlerweile, dass die Registrierung der Geflüchteten aus der Ukraine persönlich erfolgen muss. Es ist nicht möglich, sich digital per E-Mail zu registrieren. Die Stadt hatte das zwar bis zuletzt angeboten, schafft diese Option nun aber offiziell ab.

Es habe sich herausgestellt, dass es nicht möglich war, die Registrierung zu digitalisieren, lautet die Begründung. So wird bei der Registrierung beispielsweise der Fingerabdruck aufgenommen – etwas, das digital nur schwer möglich war.

Öffnungszeiten für die Registrierung Geflüchtete aus der Ukraine können sich im Neuen Rathaus am Stresemannplatz in Kiel registrieren. Eine Registrierung per E-Mail ist nicht mehr möglich. Die Öffnungszeiten für die Registrierung sind montags bis mittwochs von 7 bis 14.30 Uhr, donnerstags von 7 bis 16 Uhr und freitags von 7 bis 13 Uhr.

Es zeigt sich: In Kiel müssen sich einige Abläufe noch finden. Die Herausforderungen seien vielfältig, sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Zum einen, weil man es mit einem komplett neuen Registrierungsprozess zu tun habe.

Flüchtlinge erhalten Aufenthaltstitel bei Registrierung in Kiel

Zum anderen, weil die Corona-Pandemie noch immer zu Problemen führe. „Wir haben so viele Krankheitsausfälle in der Belegschaft wie noch nie“, berichtet Kämpfer. Bei der Registrierung der Flüchtlinge sollen nun einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Sachbereichen unterstützen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Städten erhalten Flüchtlinge aus der Ukraine mit der Registrierung in Kiel auch direkt einen Aufenthaltstitel. Dieser ermöglicht unter anderem das Arbeiten in Deutschland.

Ein weiterer Weg zum Amt bleibt den Geflüchteten dadurch erspart. Das Erteilen des Titels bei der Registrierung sorgt allerdings auch für einen etwas höheren Zeitaufwand. „Wir wollen das weiter so fortführen, solange es uns möglich ist“, kündigt Kämpfer an.

Neue Unterkunft im Jugenddorf Falckenstein

Beim Wohnraum für die Geflüchteten gibt es derweil Fortschritte. In den Sammelunterkünften der Stadt sind bisher 435 Menschen aus der Ukraine untergekommen. Dazu kommen 87 Flüchtlinge, die im Jugenddorf Falckenstein eingezogen sind – dort ist derzeit Platz für rund 100 Menschen. In der Gemeinschaftsunterkunft in der Arkonastraße sollen außerdem bald 450 zusätzliche Plätze geschaffen werden.

Dem Aufruf, Wohnungsangebote für Schutzsuchende an die Stadt zu schicken, sind außerdem schon mehr als 150 Menschen nachgegangen. Rund 40 dieser Wohnungen sind geeignet und werden nun von der Stadt vermittelt.