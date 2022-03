Bitte melden Sie private Wohneinheiten für ukrainische Kriegsflüchtlinge: Diesen Hilferuf sendet die Stadt Kiel. Wohin Sie sich wenden können, welche Angaben gebraucht werden, was für Wohnungen gesucht werden – und für wen sie sind. Zum Beispiel für Julia aus Kiew und ihre Kinder.

Von Michael Kluth