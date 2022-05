Ein Kieler Unternehmer will einer 13-köpfigen Familie aus Somalia helfen. Er stellt ein Haus in Heikendorf zur Verfügung. Doch die Familie muss in der Flüchtlingsunterkunft in Kiel bleiben. Obwohl sich alle Beteiligten einig sind, dass es der Familie in dem Haus besser gehen würde, lehnt der Kreis Plön den Antrag auf Umzug ab.