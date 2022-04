Das Kieler Trinkwassernetz umfasst 1750 Kilometer, 90 davon werden in den nächsten Wochen von den Stadtwerken gereinigt. Durch die gelösten Ablagerungen in den Rohren kann sich das Leitungswasser trüben. Welche Kieler Haushalte betroffen sind und was Verbraucher beim Wäschewaschen beachten sollten.