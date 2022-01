Kiel

Trotz der Corona-Pandemie kann der Kieler Arbeitsmarkt eine positive Entwicklung vermelden: Nach den aktuellsten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit gab es Ende Juni 2021 insgesamt 127 515 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Arbeitsort Kiel. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg die Zahl um 2028. Damit ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Wohnort Kiel so hoch wie seit Mitte der 1990er-Jahre nicht mehr.

OB Kämpfer: „Kiel ist widerstandsfähig“

„Diese Zahlen zeigen, dass Kiel auch in schweren Corona-Zeiten ein guter Platz zum Arbeiten ist“, sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. „Die Struktur der Wirtschaft ist sehr vielfältig. Das macht Kiel widerstandsfähig. Hier gibt es viele starke Branchen und erfolgreiche Unternehmen.“ Auch die Entwicklung der Arbeitslosigkeit unterstreiche dies. Am Jahresende 2021 waren 9720 Kielerinnen und Kieler als arbeitslos gemeldet. Das ist ein Rückgang um 15,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitslosenquote in Kiel beträgt damit genau sieben Prozent. Im Dezember 2020 waren es noch 8,3 Prozent gewesen. Die Zahl der Unterbeschäftigten ist auf dem niedrigsten Stand seit über zwölf Jahren.

Die beschäftigungsstärksten Wirtschaftsgruppen in Kiel waren im Juni 2021 mit 11,5 Prozent der Bereich Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz, gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe (11,1 Prozent) und dem Gesundheitswesen (10,8 Prozent). Die stärksten Zugewinne bei den Beschäftigten gab es im Bereich Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung (9,2 Prozent), im Gesundheitswesen (5,4 Prozent) und im Bereich Erziehung und Unterricht (9,1 Prozent). Den stärksten Stellenabbau gegenüber dem Vorjahresmonat gab es bei den sonstigen Dienstleistungen mit einem Minus von 12 Prozent und im Gastgewerbe (minus 8,1 Prozent). Im Bereich Kfz und im verarbeitenden Gewerbe blieb die Beschäftigung stabil auf Vorjahresniveau.