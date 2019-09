Gelungene Heimpremieren für den TSV Russee und den KMTV am zweiten Spieltag der Frauenfußball-Oberliga Schleswig-Holstein: Russee siegte mit 5:0 gegen Mitaufsteiger Meldorf, die KMTV-Frauen feierten in der neuen Spielstätte in Schilksee eine 6:1-Premiere gegen den SV Neuenbrook Rethwisch.