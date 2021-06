Kiel

Sie wollten kein Risiko eingehen: Wie wohl die meisten Abiturjahrgänge hatte auch die Kieler Käthe-Kollwitz-Schule den Ort ihres Abiballs im Februar 2020 gebucht – fast eineinhalb Jahre vor der Veranstaltung. Doch dann kam die Pandemie und mit ihr das Zittern und Bangen, ob das Virus ein Fest, auf das sich wohl jeder Gymnasiast ein ganzes Schülerleben freut, überhaupt zulässt. Im März dieses Jahres gaben sich die Schüler selbst die Antwort – und stornierten den Festsaal des Maritim-Hotels.

Drei Monate später sieht die Sache schon wieder ganz anders aus: Ab dem 15. Juni soll es dank der niedrigen Inzidenzwerte deutliche Lockerungen für Veranstaltungen geben. Dann sollen 125 Personen innen und 250 außen feiern dürfen.

Ministerpräsident Daniel Günther erwähnte bei der Vorstellung seiner Pläne explizit Entlassungsfeiern und Abibälle, die unter Einhaltung von Regeln stattfinden könnten. Schülerinnen und Schüler, so sagte er, hätten in der Vergangenheit auf vieles verzichten müssen: „Nun können sie ihren Schulabschluss angemessen feiern.“

Doch ist das jetzt, wo die letzten Prüfungen abgehalten und erste Zeugnisse verteilt werden, in der Praxis überhaupt noch umsetzbar? Während sich die Schüler an den letzten Strohhalm klammern, machen Veranstalter und Raumvermieter den Abiturienten wenig Hoffnung.

Die einen Abi-Klassen versuchen noch, eine Feier zu organisieren, andere haben aufgegeben

Simona Drescher, die die KN seit Monaten auf dem Weg zum Abitur begleiten, sowie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler von der Käthe-Kollwitz-Schule versuchen derzeit, eine spontane Feier auf die Beine zu stellen. „Ob das noch klappt, ist nicht sicher“, sagt Drescher. „Wir hatten uns gerade damit abgefunden, dass wir ohne Feier die Schule verlassen.“

So ging es auch Oguzhan Kalma von der Gemeinschaftsschule Hassee: Statt in Anzug und Krawatte zum Abiball soll es an diesem Donnerstag mit der ganzen Klasse zum Falckensteiner Strand gehen. Sein Zeugnis hat er bereits. „Wir haben uns sehr geärgert, dass wir keinen Abiball haben werden, auch weil wir schon viel Arbeit hineingesteckt haben“, sagt Kalma. Einen neuen Versuch will seine Jahrgangsstufe nicht starten. Bei der offiziellen Entlassungsfeier seiner Schule sollen die Klassen ebenfalls getrennt werden.

Und auch Xavier Puschke, der Dritte in unserer Serie „Abi-Jahrgang Corona“, hat seine Hoffnung auf eine angemessene Feier nicht verloren: „Wir waren alle erstaunt über die Ankündigung von Herrn Günther und sind nun sehr bemüht, noch etwas Vernünftiges auf die Beine zu stellen.“ Immerhin ein Höhepunkt wartet auf alle Fälle auf ihn und seine Jahrgangsstufe von der Gemeinschaftsschule Friedrichsort: Die Zeugnisvergabe findet am 12. Juni im Holstein-Stadion statt.

Für Veranstalter ist ein einziger Abiball wirtschaftlich nicht sinnvoll

Unter der Absage aller Abibälle leiden auch die Veranstalter und Raumvermieter. Bereits im zweiten Jahr fällt dieses Geschäft nun aus. Euphorie bricht bei den Verantwortlichen trotzdem nicht aus. „Das kommt zu spät“, sagt Michael Blohm, Geschäftsführer des Max in Kiel.

Für die Schüler, um einen solchen Ball zu organisieren, und für ihn als Veranstalter: „Da wir nicht wissen, ob wir im September wieder öffnen dürfen, wäre ein einziger Abiball, für den wir den gesamten Betrieb hochfahren würden, wirtschaftlich alles andere als sinnvoll.“

Jedes Jahr finden im Max drei bis vier Abibälle statt, meist mit jeweils rund 400 Personen. „Ich halte es für unrealistisch“, so Blohm, „dass die Abiturienten diesmal mit 125 Personen auskommen.“ Die Buchungsanfragen, die seit der Ankündigung der Lockerung bei ihm eingingen, bestätigen ihn: Es gab keine.

Kieler-Schloss-Geschäftsführerin rät Schülern von Abifeier ab

Bei Claudia Lohse, Geschäftsführerin des Kieler Schlosses, riefen am nächsten Tag mehrere Abiturklassen an, die ihre Buchung für dieses Jahr bereits storniert hatten, nun aber über eine Durchführung nachdachten. Doch Lohse hält das für keine gute Idee: „Ich würde es an ihrer Stelle nicht machen.“

Nicht nur sei der Aufwand enorm hoch, in der Kürze alles auf die Beine zu stellen, auch stünden die Schülerinnen und Schüler in der rechtlichen Verantwortung, erklärt Lohse: „Sie müssen negative Tests, Impfausweise und Maskenpflicht kontrollieren, Kontaktdaten erfassen und Abstände prüfen. Wie soll das umgesetzt werden?“ Auch dürfe wie sonst üblich kein Büfett angeboten werden – und beim Tanzen gilt 1,5 Meter Distanz zueinander. „In der Theorie ist das vielleicht möglich, so kurzfristig aber in der Praxis nicht.“