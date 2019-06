"Muddis Blick über den Tellerrand - so schmeckt die Zukunft": Unter diesem Motto eröffnete der Muddi-Markt auf der Kieler Woche am Lorentzendamm in Kiel bereits am Freitagabend seine Pforten. Am Sonnabend standen Nachhaltigkeit im Mittelpunkt, am Sonntag ging es um die Zukunft der Landwirtschaft.