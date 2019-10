Nach drei Niederlagen in Folge möchte Inter Türkspor Kiel II in der Fußball-Verbandsliga Ost wieder zurücjk in die Erfolgsspur. Allerdings kein leichtes Unterfangen, schließlich empfängt der Aufsteiger am heutigen Freitagabend (19 Uhr) den Spitzenreiter und Meisterschaftsfavoriten FC Kilia Kiel.