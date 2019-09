Kiel

Stadtpräsident Hans-Werner Tovar und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer würdigen Karl-Heinz Zimmer: „Er war ein wirklich engagierter Kieler, der sich seit über 50 Jahren aktiv für seine Stadt einsetzte – in der Kommunalpolitik, in der Stadtverwaltung und später als Ruheständler, der wichtige Ehrenämter wahrnahm.“

Karl-Heinz Zimmer wurde am Neujahrstag 1937 in Kiel geboren. Er machte an der Hebbelschule sein Abitur, studierte Jura an der Kieler Universität und arbeitete als Verwaltungsjurist von 1969 bis 1979 für die schleswig-holsteinische Landesregierung.

Karl-Heinz Zimmer war ein halbes Jahr kommissarischer OB in Kiel

31 Jahre lang war Karl-Heinz Zimmer in Kiel kommunalpolitisch aktiv, zunächst von 1966 an als Bürgerliches Mitglied für die CDU im Stadtreinigungsausschuss der Ratsversammlung. Von 1970 bis 1979 war er Mitglied der Ratsversammlung, davon drei Jahre auch ehrenamtlicher Kulturdezernent. Am 1. Juli 1979 trat Zimmer sein Amt als hauptamtlicher Stadtrat im Rathaus an und war bis zum Ende seiner Amtszeit Dezernent für das Schulwesen und die Stadtbücherei. Dazu war er vorübergehend auch zuständiger Dezernent für die Volkshochschule, das Theater, das Städtische Krankenhaus, die Kämmerei und die städtischen Liegenschaften.

Am 1. Januar 1994 wurde Zimmer Bürgermeister seiner Heimatstadt. Ende 1996 übernahm er sogar das höchste Amt im Kieler Rathaus: Nach der Abwahl von Oberbürgermeister Dr. Otto Kelling leitete Zimmer sechs Monate lang kommissarisch die Stadtverwaltung, bis der neue OB Norbert Gansel sein Amt antrat. Ende Juni 1997 wurde Karl-Heinz Zimmer aus dem aktiven Dienst verabschiedet.

2006 übernahm Karl-Heinz Zimmer den Vorsitz der Bürgerstiftung

Doch auch im Ruhestand übernahm Zimmer wichtige Aufgaben. Viele Jahre lang war er Vorsitzender des Landesverbands des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und später auch dessen Ehrenvorsitzender. 2006 übernahm der Alt-Bürgermeister den Vorsitz der Bürgerstiftung Kiel.

