Kiel

Konkrete Pläne, was sie wo nach der Schule machen könnten, hatten allerdings nur wenige Besucher – gemeinsam stattdessen aber einen festen Vorsatz: Hauptsache weg.

Das allein reicht aus Sicht von Julica Bach aber nicht aus. Damit Auslandstrips nicht in einer Sackgasse enden, „sollten Jugendliche schon wissen, warum sie ins Ausland gehen wollen und auf was sie dort wirklich Lust haben“, erklärt die Beraterin am Stand von „Kultur Life“, einer gemeinnützigen Gesellschaft für Kulturaustausch mit Sitz in Kiel.

Der Job muss passen, das Land ist gar nicht so wichtig

Die 23-Jährige weiß, wovon sie spricht. Schließlich war sie schon zweimal länger weg aus ihrer Heimatstadt Kiel: ein Jahr High School in den USA plus ein Jahr in Indien als Assistenzlehrerin in einer Dorfschule. Ihr Fazit: „Der Job muss zu den eigenen Interessen und Stärken passen. Das Land spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Im Prinzip kann man sich überall wohlfühlen – oder eben auch nicht.“

Anna Kupper weiß zwar „noch nicht wirklich“, wohin es sie nach dem Abi ziehen wird. Aber zumindest ein paar konkrete Vorstellungen hat die 18-Jährige dann doch schon entwickelt. „Ein Farmstay in Kanada wäre schon echt cool“, erzählt die Gettorferin. Denn auf Landwirtschaft hätte die Gymnasiastin schon Lust – ganz gleich, ob auf dem Feld oder im Stall: „Harte Arbeit macht mir nichts aus. Hauptsache neue Erfahrungen sammeln, Selbstbewusstsein stärken und Sprachkenntnisse verbessern.“

Am besten auf eigene Faust und mit eigenem Geld

Bei Elisa Trog sind die Fernziele nach dem Abi noch nicht so konkret. Bali käme unter Umständen ebenso infrage wie New York. Vielleicht aber auch Work & Travel in Australien: „Hauptsache, mal rauskommen und verschiedene Kulturen kennenlernen.“ Und das am besten, sogar auf eigene Faust ohne Organisation im Hintergrund.

Dass die 17-Jährige dafür das nötige Kleingeld braucht, ist ihr bewusst. Das will sie sich nach dem Abitur durch Jobs verdienen. „Denn eigenes Geld für meinen Auslandstrip ist mir wichtig.“ Dabei wäre Papa Carsten Trog durchaus zu größeren Zuschüssen vom Ausbildungskonto bereit: „Denn am Geld soll es nun wirklich nicht scheitern.“

Der Faktor Zeit ist bei Vorbereitung wichtig

Das Thema Geld zur Finanzierung ihres Auslandsaufenthaltes interessierte auch Luise Ottlik und ihre Freundin Sina Meyer. Zum Beispiel die an einigen Messeständen angebotenen Infos zu Stipendien für ein Auslandsstudium. Was und wo das sein könnte, wussten die beiden 16-Jährigen allerdings noch nicht. „Bis zum Abitur haben wir ja noch Zeit. Trotzdem wollen wir diese Zeit nutzen, um alles rechtzeitig vorbereiten zu können.“

Den Faktor Zeit sollten Jugendliche auch aus Sicht von Kultur-Life-Beraterin Julia Wummel trotz aller Vorfreude auf neue Länder und Erfahrungen nicht außer Acht lassen. Mindestens vier Monate müssten in aller Regel veranschlagt werden, um zum Beispiel Formalitäten zu Visa oder anderen Genehmigungen abzuwickeln. Bei Entwicklungshilfeprogrammen wie „Weltwärts“ seien sogar noch ein längerer Vorlauf sowie noch weitere Voraussetzungen der Teilnehmer nötig: Flexibilität und Geduld. „Denn vor Ort ist die Lage oft anders als vorher geplant, weil sich Aufgaben ändern oder Projekte plötzlich ganz anders laufen.“

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier