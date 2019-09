Nach drei Niederlagen in Folge ist der SVE Comet Kiel in der Fußball-Landesliga Holstein auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Im bevorstehenden Heimspiel gegen den SV Eichede II (Sonnabend, 14 Uhr) will der Aufsteiger nun wieder den Weg zurück in die Erfolgsspur finden.