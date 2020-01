Zwei Großprojekte prägen Museumsprogramm

Kiel

Zwei Großprojekte stehen dabei im Mittelpunkt: Das Schifffahrtsmuseum bekommt ab März nach Abschluss des Umbaus eine neue „Ausstellungsarchitektur“, damit andere und vor allem größere Exponate dauerhaft in der Alten Fischhalle gezeigt werden können.

Im Stadtmuseum Warleberger Hof dominiert das Thema „Luftkrieg und Heimatfront – Kriegserleben in der NS-Gesellschaft“ das diesjährige Museumsprogramm.

Noch bis 13. September zu sehen:

Aus aktuellem Anlass (Bau und absehbare Fertigstellung des Holsten-Fleets) ist im Warleberger Hof die Ausstellung „Die Kieler Holstenbrücke“ zu sehen. Historische Fotos, Pläne oder Gemälde zeigen den steten Wandel des Innenstadtquartiers, das seit Jahrhunderten als Scharnierstelle zwischen Kieler Vor- und Altstadt fungiert. Außerdem beschäftigt sich die Ausstellung mit der Geschichte bedeutender Gebäude (Traditionshäuser) der Innenstadt.

Von 9. Februar bis 8. Juni:

Zurück in dunkle Stunden voller Ängste führt die Ausstellung „Luftkrieg und Heimatfront – Kriegserleben in der NS-Gesellschaft in Kiel 1939-1945“. Anlass für die Sonderausstellung mit Fotos vom Alltagsleben in Trümmern, von der verwüsteten Stadt oder mit Alltagsgegenständen wie Feuerspritzen, Gasmasken oder einer Kurbelsirene ist das Kriegsende, das sich 2020 zum 75. Mal jährt. „Erstaunlicherweise ist dieses Datum nicht so sehr im Bewusstsein der Menschen verankert wie es zum Beispiel bei den Jubiläumsdaten zum Ersten Weltkrieg der Fall ist“, begründet Museumsdirektorin Doris Tillmann den Ausstellungsanlass.

Ab 5. März:

Das Schifffahrtsmuseum startet im Frühjahr nach seinem Umbau in eine neue Ära. Die Dauerausstellung wird mit einer Vielzahl neuer Exponate bestückt. „Wir werden die Alte Fischhalle erstmals so richtig füllen können“, erklärt Doris Tillmann. Genaueres wolle sie aber erst in ein paar Wochen kurz vor Ausstellungseröffnung verraten. Nur so viel: Boote sollen künftig voll aufgetakelt gezeigt werden, außerdem würden Großfotos an den Wänden befestigt.

Lesen Sie dazu auch: Fischhalle: Alles frisch

Mitte Mai bis Mitte September:

Erstmals ist eine Kieler Schule Thema einer Ausstellung im Stadtmuseum. Den berechtigen Anlass dafür bildet das 2020 gefeierte 700-jährige Bestehen der Gelehrtenschule. Einige Dokumente des Stadtarchivs verweisen in der Ausstellung auf diese frühe Epoche der Kieler Stadtgeschichte und stellen damit auch stadtgeschichtliche Bezüge her.

19. Juni bis 22. November:

Themenschwerpunkt des Stadtmuseums in der zweiten Jahreshälfte ist die jüngere Stadtgeschichte, die viele Kieler noch selbst erlebt haben dürften – mit Ölkrise, „saurem Regen“, RAF-Terror oder Abba-Sound aus dem Walkman: „Die 1970er-Jahre – Zeit der Ernüchterung“ heißt die Ausstellung, die im Obergeschoss des Museums gezeigt wird. „Sie soll zeigen, wie und unter welchen Bedingungen sich das Leben in Kiel veränderte, nachdem die Aufbruchsstimmung der späten Sechzigerjahre abebbte“, erklärt Doris Tillmann.

27. September bis 11. April 2021:

Eine Sonderausstellung beschäftigt sich mit der „Kieler Fotografendynastie Renard“. Hintergrund dazu: Das Museum konnte mit Hilfe seines Fördervereins einen Vorlass der Familie mit Dokumenten, Fotos sowie eine umfangreiche Sammlung an Kameras oder fotografischem Gerät erwerben. Somit können die gut 160 Jahre mit fünf Fotografen-Generationen im Museum aufgearbeitet sowie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Begleitprogramm ergänzt die Ausstellungen

Ein Begleitprogramm mit diversen Veranstaltungen ergänzt auch 2020 wieder die Ausstellungen der beiden Stadtmuseen. Folgende Termine stehen unter anderem bereits fest: 28./29. Februar, Kieler Umschlag; 17. Mai, Internationaler Museumstag; 2. Juli bis 6. August, Kinderferienprogramm; 28. August, Museumsnacht; 13. September, Tag des offenen Denkmals, 18. Oktober, Museen-am-Meer-Tag.

Weitere Infos gibt es unter diesem Link. Öffnungszeit Warleberger Hof: Dienstag, Mittwoch, Freitag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 20 Uhr. Schifffahrtsmuseum öffnet nach Umbau am 15. März.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier