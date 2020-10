Kiel

Kiellinie: Der CDU-Ratsherr Florian Weigel beantragte, „die Planungen für eine autofreie nördliche Kiellinie so lange zurückzustellen, bis die Verwaltung ein mit Anwohnern, Pendlern, den anliegenden Ortsbeiräten und der Ratsversammlung abgestimmtes Verkehrskonzept erstellt hat“. Ein Ziel solle sein, „die anliegenden Wohngebiete von zusätzlichem Durchgangsverkehr weitgehend frei zu halten“. Der Antrag ist politisch pikant, weil er einen Keil in die Kooperation von SPD, Grünen und FDP treibt. Die FDP betreibt ein Bürgerbegehren zur autofreien Kiellinie und setzt sich damit zumindest vom grünen Partner ab. Der SPD-Ratsherr André Wilkens war klug genug, eine Vertagung des CDU-Antrags zu beantragen, um „in Ruhe darüber zu sprechen.“ Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP folgten ihm dankbar und verschoben das Gift, das die CDU in die Kooperation zu träufeln versuchte, in die nächste Sitzung.

Fahrradparkhaus: Einstimmig hat der Bauausschuss die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob der „Umsteiger“ am Hauptbahnhof vergrößert oder um einen Standort im ZOB-Parkhaus erweitert werden kann. Zudem soll sie weitere Standorte für Fahrradparkhäuser in Kiel identifizieren. Die Innenstadt und die Stadtteilzentren sollen dabei „besonders in den Blick genommen werden“.

Holstenstraße: Vor der Entscheidung im städtebaulichen Wettbewerb zur Überplanung der Holstenstraße und ihrer Plätze am 1./2. Dezember hat das Tiefbauamt die Kanalisation inspiziert und damit den Ablauf der Neugestaltung vorbestimmt. Danach ist eine Sanierung vom Asmus-Bremer-Platz aus in alle Richtungen vordringlich, gefolgt vom Teilstück zwischen dem Alten Markt und dem Holsten-Fleet, der Andreas-Gayk-Straße und dem Holstenplatz.

Kool Kiel: Einstimmig hat der Bauausschuss die Bebauungspläne für das „verrückte Hochhaus von Gaarden“ abgesegnet. Stadtbaurätin Doris Grondke lobte „den schnellsten B-Plan aller Zeiten“. Investor Dietmar Aluta versprach, „mit voller Kraft dieses Projekt umzusetzen“.

