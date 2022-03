Kieler Bündnis ruft am 19. März zur Kundgebung gegen Rassismus auf

Ein Zeichen gegen alle Formen von Rassismus setzen: Mit diesem Ziel rufen Runder Tisch gegen Rassismus und Faschismus Kiel, Jüdische Gemeinde Kiel und Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein am Sonnabend, 19. März, zu einer Kundgebung auf. Beginn ist um 12 Uhr am Holstenfleet in der Kieler Innenstadt.

Von Florian Sötje