Die CDU-Ratsfraktion in Kiel kommt nicht zur Ruhe. Eine Nachfolgereglung für den scheidenden Fraktionschef Stefan Kruber ist gescheitert. Krubers Stellvertreterin Elisabeth Pier, die sich als Einzige um seine Nachfolge beworben hatte, erzielte in der Fraktionssitzung am Montagabend keine Mehrheit.

Von Michael Kluth