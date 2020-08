Mit ihrem langjährigen Kieler Kreisvorsitzenden Thomas Stritzl als Kandidat im Wahlkreis Altenholz/Kiel/Kronshagen geht die CDU in den Bundestagswahlkampf 2021. Stritzl setzte sich in einer Wahlkreis-Mitgliederversammlung in Kiel im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gegen zwei Mitbewerber durch.