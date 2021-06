Kieler Corona-Lage entspannt sich weiter

Kiel

Stöcken teilt in seinem wöchentlichen Lagebericht zudem mit, dass in der kommenden Woche zwei mobile Impfteams der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) ihren Einsatz in Kiel starten. Für sie sei Impfstoff für zunächst fünf Wochen gesichert, berichtet der Stadtrat. Ein mobiles Impfteam bestehe aus einem Arzt mit zwei bis drei Fachangestellten und schaffe 60 bis 80 Impfungen pro Tag.

Stöcken betont, dass die Vergabe von Impfterminen Sache des Landes und der Kassenärztlichen Vereinigung bleibe. Er nennt dazu die einschlägige Telefonnummer 116117 und die Homepage impfen-sh.de. Die Stadt wolle jetzt lediglich "mit sehr viel Fingerspitzengefühl" Menschen identifizieren, "die es schwer im Leben haben und sich mit Impfterminen nicht selber helfen können."

Stadt Kiel kümmert sich jetzt um Randgruppen

Dazu gehören zum Beispiel Gehörlose, die auf einen Gebärdensprachdolmetscher angewiesen sind. Mithilfe des Gehörlosenzentrums in Hassee werden sie einmal pro Woche in Zehnergruppen mit Dolmetscher ins Impfzentrum am Schwedenkai geleitet.

An den Drogenberatungsstellen sollen die mobilen Impfteams Drogensüchtigen zur Verfügung stehen. Analphabeten, die die Impfinformationen nicht lesen können, sollen zum Beispiel mithilfe der Volkshochschule erreicht werden. Die türkische Gemeinde in Gaarden soll helfen, "sehr alte Migranten" aufzusuchen, die kein Deutsch können. Psychisch kranke Menschen sollen über Psychiatrien und Fachärzte angesprochen werden.

Stöcken nannte am Vorabend im Hauptausschuss der Ratsversammlung die Stadtteile Gaarden und Mettenhof als absehbare Schwerpunkte für mobile Impfteams. Tags darauf relativiert er: "Wir fokussieren uns auf bestimmte Gruppen, nicht auf Stadtteile."

Im Hauptausschuss bezifferte Stöcken die aktuelle Zahl der Erstimpfungen in Kiel mit 150.000 bis 160.000. Kiel habe da "relativ stark aufgeholt". Hinzu kämen rund 10.000 Impfungen in den Krankenhäusern. Das Impfzentrum am Schwedenkai halte stabil sechs Impflinien bereit. Eine siebte Linie sei personell möglich, "aber dafür fehlt noch Impfstoff". Stöcken: "Es ist nach wie vor zu wenig."

Im Impfzentrum ist der Andrang unverändert groß. Gleichwohl sei die Stimmung gut, berichtet der Verbindungsbeamte der Berufsfeuerwehr, Jens Kötke. Manche Menschen brächten dem Impfpersonal aus Dankbarkeit sogar kleine Aufmerksamkeiten wie Schokolade mit.

Kieler Gesundheitsamt kann "ein bisschen Luft holen"

Zur Lage im Gesundheitsamt berichtet dessen Leiterin Sabine Herlitzius, die Belastung sei immer noch hoch, aber "wir können ein bisschen Luft holen". Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebe es für den Sommer "lageorientierte Urlaubsgenehmigungen" auch mit Blick auf ihre individuelle Erschöpfung. Viele hätten signalisiert, dass sie bei Bedarf aus dem Urlaub in den Dienst zurückkehren würden.

Urlaube für den Herbst seien noch nicht genehmigt worden, so Herlitzius. Sie sagt: "Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass die Lage im Herbst wieder ernster wird." Es gebe immer noch "einige Faktoren, die wir noch gar nicht sicher beurteilen können".

Das Gesundheitsamt greife nach wie vor dankbar auf die Unterstützung der Bundeswehr zurück, berichtet die Amtsleiterin. Weil weniger Kontaktnachverfolgungen nötig seien als in der Hochzeit der Corona-Krise, werde die Hilfeleistung allerdings "lageangemessen heruntergefahren". Auch die Soldatinnen und Soldaten sollten Sommerurlaub machen können. Die Verbindung werde aber aufrechterhalten, weil das Gesundheitsamt im Ernstfall lieber auf mittlerweile erfahrene Kräfte setze als auf Neulinge.

Unterdessen beginnt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die noch nicht geimpft sind, am kommenden Montag zudem der betriebsärztliche Dienst mit Impfungen. Dafür stünden allerdings nur 80 Impfdosen pro Woche zur Verfügung, sagt Stöcken.

Gerwin Stöcken appelliert: Keine Angst vor Krankenhäusern!

Der Stadtrat formuliert außerdem noch einen dringenden Appell an die Kielerinnen und Kieler.

"Viele haben in der Corona-Zeit einen Bogen um die Krankenhäuser gemacht", sagt der Gesundheitsdezernent. Sie suchten Kliniken und Arztpraxen vielfach "erst sehr, sehr krank" auf. Es gebe Nachholbedarf bei der Vorsorge und bei der Behandlung von so schwerwiegenden Erkrankungen wie Krebs, Lungenleiden und Herz-Kreislauf-Schwächen.

Stöcken versichert: "Krankenhäuser sind sichere Orte!" Das Personal sei geimpft, die Infektionsgefahr nicht höher als andernorts. Der Stadtrat ermuntert alle, "notwendige Behandlungen nicht zu versäumen". Die Menschen sollten sich wieder "mehr um sich selbst, um ihren Körper, um ihre Gesundheit kümmern".