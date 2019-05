Kiel

Ein Schritt in diese Richtung war jetzt eine Veranstaltung an der Kunsthochschule, bei der Interessierte aus Industrie, Politik und Forschung über neue Ansätze diskutiert haben. Mit dabei war auch Elisa Otáñez. Die 28-Jährige stammt aus Mexiko, hat in den Niederlanden studiert. Für ihre Masterarbeit an der Design Akademie Eindhoven hat sie eine mobile Frauentoilette entwickelt, die sie in Kiel vorstellte. Ein Gespräch mit den beiden Spezialistinnen übers „richtige“ Pinkeln, Hockklosetts und den Ekel vor öffentlichen WCs.

Ein Klo ist ein Klo. Wo ist das Problem?

Prof. Bettina Möllring: Eine Toilette ist dafür da, darauf zu sitzen. Alles, was an Urinalen existiert, ist zum Pinkeln im Stehen da. Für Frauen gibt es nur Toiletten. Da liegt das Problem.

Elisa Otáñez: Männer und Frauen pinkeln einfach unterschiedlich. Deshalb können wir nicht einfach von „der“ Toilette reden.

Der Unterschied liegt wo?

Möllring: Die Körperhaltung ist der Unterschied. Männer stellen sich hin, machen den Hosenschlitz auf und pinkeln. Frauen setzen sich hin oder bleiben aus hygienischen Gründen in der Hocke.

Was wäre denn die Lösung?

Möllring: Spezielle Toiletten für Frauen im öffentlichen Raum.

"Fast alles ist aus Männersicht gestaltet"

Wie müssten die aussehen?

Otáñez: Sauber. Sicher. Am besten kostenlos. Und sie müssten ohne Körperkontakt zu benutzen sein. Und es müssten genug da sein. In der Öffentlichkeit ist fast alles nur aus Männersicht gestaltet. In Holland gibt es ganz viele öffentliche Urinale für Männer. Aber nichts Vergleichbares für Frauen.

Und so kamen Sie auf die Idee einer mobilen Frauentoilette?

Otáñez: Ja, ich hab’ ein tragbares Urinal designt. Es ist unabhängig von der Kanalisation, weil es einen Auffangbehälter hat. Im Grunde sieht das aus, wie ein größerer Wasserkanister mit einem flachen Becken obendrauf. Dazu habe ich als Sichtschutz noch eine bewegliche Kabine mit Rädern konzipiert. Das ist eine kurzfristige und schnelle Lösung. Draußen drauf steht: „Freie Toilette – besetzt von Frauen“. Das sehe ich ein wenig als Weckruf. So will ich das Problem sichtbar machen. Bei den Farben habe ich gelb und schwarz gewählt, um an eine Baustellen-Absperrung zu erinnern. Das schafft Aufmerksamkeit.

Möllring: Ich hab’ mir Elisas Projekt in Holland angeschaut und bin begeistert. Seit 1986 beschäftige ich mich mit dem Thema. In meinem ersten Projekt habe ich ein Hockklosett mit unterstützenden Haltegriffen gestaltet. Aber beim zweiten Projekt hab‘ ich mich gefragt, warum es für Frauen keine Urinale gibt. Meine Lösung war: Ein Hockurinal, das so gestaltet ist, dass nichts zurückspritzt. Mit einem tiefen Becken. Als zweiten Schritt habe ich dann einfach ein Männerurinal umgestaltet. Das hängt anders und ist höher, sodass es Frauen benutzen können. Es gibt auch in anderen Ländern Bestrebungen in diese Richtung. Aber bisher hat sich nichts davon durchgesetzt. Warum machen wir nicht Urinale, die beide Geschlechter benutzen können? Dann wäre Frieden. Die Männer hätten nichts verloren, und die Frauen hätten viel gewonnen.

Frauen nutzen öffentliche WCs nur im Notfall

So ganz verstehe ich das Problem nicht. Es gibt doch öffentliche Toiletten für Frauen?

Möllring: Ja, aber viel zu wenige. Und: Frauen wissen, wie es darin aussieht. Meist benutzen sie öffentliche WCs wirklich nur im Notfall. Oder sie trinken nichts, damit sie nicht auf diese Toiletten müssen. Manche ekeln sich auch so sehr, dass sie, obwohl sie dringend müssen, nicht auf die Toilette können. Eine Untersuchung hat ergeben, dass 96 Prozent der Frauen sich in öffentlichen Toiletten nicht auf die Klobrille setzen. Sie hocken stattdessen und dadurch spritzt es. Kaum einer redet aber darüber.

Otáñez: Toiletten sind ein absolutes Tabuthema. Dabei müssen wir alle mal. Ich würde mir wünschen, dass jeder von uns hinguckt, wie es um öffentliche Toiletten bestellt ist. Nur so verändert sich was.

Möllring: Viele Frauen denken gar nicht mehr darüber nach, was sie da eigentlich machen. Sie wurden so erzogen, dass man sich nicht hinsetzt. Aus Angst vor Keimen und Ansteckung. Aber so denkt keiner mehr richtig über das Thema nach. Das Hinhocken ist eine Gewohnheit geworden, die man einfach hinnimmt.

Was erhoffen Sie sich für die Zukunft?

Otáñez: Dass mehr Menschen für dieses Thema sensibilisiert werden. Für uns Frauen gibt es einfach zu wenige öffentliche Toiletten, und die sind meist abschreckend. Wir haben 2019. Es ist dringend an der Zeit, diese unangenehme Situation zu verändern.

Möllring: Ich würde mir wünschen, dass wir alle mehr Fantasie entwickeln. Wir brauchen dringend Lösungen für das öffentliche Pinkeln. Bisher gibt es ein klares Ungleichgewicht. Vor den Frauentoiletten stehen bei Veranstaltungen die Frauen Schlange. Da müssen einfachere Lösungen her. Immerhin ist die Hälfte der Menschheit weiblich.

Interview: Kristiane Backheuer

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.