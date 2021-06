Es tut sich etwas in einem prominenten Leerstand in der Kieler Innenstadt: Das „Kieler Ding“, das in die ehemalige Anson’s-Filiale in der Holstenstraße einzieht, nimmt konkretere Formen an. Für rund 20 Millionen Euro wird das mehrgeschossige Gebäude, das seit 2017 leer steht, umgewandelt.