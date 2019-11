Luna will das Angebot ausweiten

Kiel

Vor mehr als 25 Jahren machte sich Elsabea Zoch auf die Suche nach einem Angebot für junge Frauen mit Essstörungen. Was sie fand, war eine Lücke: Eine fachspezifische Betreuung für erkrankte Frauen auf dem Weg vom Klinikaufenthalt in den Alltag fehlte schlichtweg. Mit Unterstützung des Trägervereins, dem Verein zur Förderung des Gesundheitswesens, rief sie Luna und auch die erste Wohngruppe ins Leben. Im Austausch mit Kliniken, Beratungsstellen und Betroffenen wurde ein Konzept für eine Wohngruppe für Frauen mit dem Schwerpunkt Essstörungen entwickelt, das zu der Zeit in Schleswig-Holstein einzigartig war und nach Ansicht der Organisatoren noch ist.

Betreutes Wohnen seit 2004

Seit 2004 bietet Luna darüber hinaus ambulant betreutes Wohnen für Frauen mit psychischen und psychosomatischen Erkrankungen im eigenen Wohnraum in Kiel an. „Damals lag der Arbeitsschwerpunkt nur auf Essstörungen“, berichtet Christine Karrasch, die seit 13 Jahren in der Wohngruppe tätig ist. „Die Arbeit hat jedoch gezeigt, dass Essstörungen Symptome oder Bewältigungsversuche für tiefer liegende Krankheitsbilder sind, wie zum Beispiel Traumata, Persönlichkeitsstörungen oder Depressionen.“

Selbstbestimmheit als Ziel

Deshalb wurde das Konzept der Wohngruppe 1997 erweitert. Die teilstationäre Einrichtung, die den Fokus auf Alltagsbewältigung legt, bietet Betreuung für Frauen ab 18 Jahren an. Mit dem Ziel der Selbstbestimmtheit begleitet die Luna-Wohngruppe Klientinnen im Schnitt drei bis vier Jahre lang. „Wir wollen erreichen, dass die Frauen ihren Alltag mit mehr Lebenszufriedenheit bewältigen und sich selbstständig in der Gesellschaft vernetzen können“, erklärt Kirsten König, die seit Dezember 2004 Frauen betreut. „Frauen lernen, was Zufriedenheit für sie persönlich bedeutet und auch, danach zu streben“ ergänzt Andrea Bettin. Der Erfolg lässt sich an den Pinnwänden in der Kirchhofallee 29 ablesen, dort befinden sich die Büro- und Beratungsräume von Luna ambulant. Anlässlich der Jubiläumsfeier haben betroffene Frauen ihre Erfahrungen mit Luna schriftlich zusammengefasst: „Luna ist eine wichtige Station auf dem Weg in das Leben, das ich gern führen möchte und ein Ort, an dem ich in geschütztem Rahmen Dinge lernen kann, die ich für dieses Leben brauche“, sagt eine 27-Jährige, die seit zwei Jahren dort betreut wird.

Einzelgespräche mit den Betreuerinnen

Einen besonderen Schwerpunkt bilden die festen, regelmäßigen Einzelgespräche mit den insgesamt sechs Betreuerinnen, die jeweils über Zusatzausbildungen, unter anderem in Systemischer Beratung und Psychotraumaberatung, verfügen. Eine Klientin, die bereits seit zehn Jahren von dem Luna-Konzept profitiert, erklärt: „Luna begleitet, unterstützt und ermutigt mich auf meinem Weg, trotz aller Schwierigkeiten, die meine Erkrankung mit sich bringt, immer wieder das mir Mögliche dazu beizutragen, dass sich meine Lebensqualität verbessert.“ Das Besondere an der Wohngruppe Luna ist, dass sich die Beratungsräume innerhalb der WG befinden und das Team acht Stunden am Tag vor Ort ist.

Konzept soll weiter verbessert werden

„Es ist nicht nur ein Job“, sagt Christine Karrasch, „wir putzen, essen, kochen mit den Frauen zusammen. Für Schwierigkeiten, die sich im Alltag zeigen, entwickeln wir mit den Bewohnerinnen Umgehensweisen und ermutigen, Neues auszuprobieren.“ In der Betreuung von Frau zu Frau fiele es vielen Klientinnen leichter, frauenspezifische Themen und Probleme zu besprechen. Hierfür bietet die Wohngruppe von maximal sieben Frauen genug Raum. Die Kosten für eine Betreuung werden vom zuständigen Träger der Sozialhilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe übernommen, sofern Einkommens- und Vermögensgrenzen nicht überschritten werden. Das Team von Luna will an der Verbesserung des Konzeptes arbeiten. „Das Bundesteilhabegesetz verlangt bis 2020 eine verstärkte Ambulantisierung“ erklären die Betreuerinnen. „Unser Ziel ist es, größer zu werden“, sagt Andrea Bettin, „Finanzierung und Koordinierung der Räumlichkeiten spielen dabei eine große Rolle.“

Von Maxine Holsten