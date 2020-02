Die Schüler der Johanna-Mestorf-Schule in Kiel-Neumeimersdorf gingen am Mittwoch in der Förde-Sparkasse auf Schatzsuche. Die Klasse 4a erkundete die Hauptfiliale des MiSch-Projektpartners auf spielerische Weise. Am Ende fanden die Schüler einen Schatz, den ein kleines Schwein hinterlassen hatte.