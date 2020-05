Eis zum Mitnehmen wird bei der Kieler Eisdiele Giovanni L. künftig in alten Zeitungen verpackt statt wie bisher in Styroporboxen. Das Papier isoliere super, erzählt Giovanni-L.-Geschäftsführer Jörg Fischer. Die Idee, Zeitungspapier zu nutzen, hatte er, als er sich an seine Jugend erinnerte.