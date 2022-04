Kieler Fahnenmast-Prozess vor Abschluss: Angeklagter legt Geständnis ab

Kiel

Bereits nach dem zweiten Verhandlungstag ist das Ende des Kieler Fahnenmast-Prozesses in Sicht: Der beschuldigte Lkw-Fahrer (62) legte vor dem Amtsgericht ein Geständnis ab. Ihn erwartet eine Geldstrafe, das Verfahren gegen seinen Beifahrer (75) wird vermutlich eingestellt. Bereits am Mittwoch ist mit dem Urteil zu rechnen.

Nach einem Verständigungsgespräch zwischen Richter, Verteidigung und Nebenklage sprach der 62-jährige Angeklagte am Dienstag über den 3. August 2020. Am Unglückstag hatte er seinen Lkw auf dem Rathausplatz im Schritttempo zurückgesetzt, und war mit dem Heck gegen einen Fahnenmast gestoßen. Dieser brach daraufhin, fiel um und erschlug die 23-jährige Michelle. Sie hatte sich mit anderen Auszubildenden der Stadt an ihrem ersten Tag dort versammelt, um für ein Gruppenfoto zu posieren.

Angeklagter entschuldigt sich bei Mutter der 23-jährigen Michelle

In Tränen aufgelöst wandte sich der 62-Jährige auch an die Mutter des Opfers, die als Nebenklägerin im Gerichtssaal saß. „Es tut mir echt leid. Ich kann es nicht mehr ändern“, sagte er. Sein Beifahrer hatte die Rückwärtsfahrt von knapp 80 Meter vom Parkplatz am Rathausplatz bis kurz vor den Fahnenmast offenbar als Einweiser hinter dem Lkw begleitet, sich dann aber dem abgestellten Anhänger zugewandt, um diesen zum Ankoppeln bereit zu machen. Dass er dann ohne seinen Einweiser noch zwei bis drei Meter rückwärts fahren wollte, sei ein Fehler gewesen, sagte der 62-jährige Angeklagte. „Den Fahnenmast habe ich nie wahrgenommen.“

Dabei war der Lkw-Fahrer an diesem Tag zuvor bereits zweimal auf den Platz gefahren, um Material abzuladen. Und auch in den vergangenen Jahren sei er schon mehrfach nach Kiel zu Bauarbeiten gefahren. Dass man dazu auf den Rathausplatz fuhr, habe nie jemanden gestört. Daher sei er davon ausgegangen, dass seiner Firma eine erforderliche Genehmigung zum Befahren des Platzes vorlag.

Verfahren gegen den Beifahrer wird vermutlich eingestellt

Der 75-jährige Beifahrer bestätigte die Schilderungen seines Kollegen. Dass er sich nach dem Einweisen abwandte, um den Anhänger vorzubereiten, „war als Ablauf so im Kopf drin“, berichtete er. „Es tut mir leid. Wenn ich es zurückschrauben könnte, würde ich es rückgängig machen“, sagte auch er in Richtung der Hinterbliebenen.

Weil der 75-Jährige seinen Kollegen im Moment des Zusammenstoßes mit dem Fahnenmast nicht einwies, kann er aus Sicht des Richters auch nicht wegen einer Fahrlässigkeit verurteilt werden. Das hatte dieser bereits zum Prozessauftakt mitgeteilt. Es ist daher zu erwarten, dass das Verfahren gegen den Beifahrer eingestellt wird.

Vor dem Geständnis des Lkw-Fahrers hatten sich die Verfahrensbeteiligten auf eine Geldstraße für den 62-Jährigen geeinigt. Die genaue Höhe soll dann am voraussichtlich letzten Prozesstag am Mittwoch festgelegt werden.

Von den ursprünglich 23 geladenen Zeuginnen und Zeugen an sechs geplanten Verhandlungstagen hätten dann nur neun ausgesagt. Auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hatte am Dienstagmorgen noch im Zeugenstand Platz genommen. Er hatte vor knapp zwei Jahren im Ratssaal die neuen Auszubildenden der Stadt begrüßt und war danach gemeinsam mit ihnen für das geplante Gruppenfoto auf den Rathausplatz gegangen.

Den dort stehenden Lkw habe er „voll in Sicht“ gehabt, sagte Kämpfer bei seiner Befragung. Die Szenerie habe seine volle Aufmerksamkeit gehabt. Schließlich sei vor Ort das gemeinsame Foto geplant gewesen. Er habe überlegt, ob er nun tätig werden müsse, um den Wagen aus dem Bildmotiv zu weisen.

Der Fahrer habe dann zurückgesetzt, zwar langsam, aber nicht so, als wolle man sich tastend in eine Parklücke manövrieren. Einen zweiten Mann als Einweiser habe er nicht wahrgenommen. „Der Fahrer hat sich nach meinem Eindruck nicht an jemandem orientiert“, sagte der Oberbürgermeister.

Er selbst habe etwa fünf bis zehn Meter vom Fahrzeug entfernt gestanden. Dieses sei dann gegen den Fahnenmast gestoßen. „Ich konnte sehen, wie er hinunter schnellte und auf den Rathausplatz peitschte.“ Die Lage danach beschrieb Kämpfer als „Schocksituation“ mit vielen Eindrücken.