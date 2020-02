"Schlangenalarm" im Cap in Kiel

Bluttat im Taxi: Ein 21-jähriger wohl psychisch Kranker soll am Montag den 41-jährigen Fahrer mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben, teilte die Polizei Kiel am Mittwoch mit. Das Opfer hatte den Verdächtigen zuvor in die Diedrichstraße gebracht. Dort konnte die Polizei ihn festnehmen.