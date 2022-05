Kieler Fischhallen-Lauf: So war das Lauf-Event auf dem Ostufer

Kiel

Die Freude bei Jens Meier war groß: Der Vorsitzende des Lauftreffvereins Kiel-Ost und zugleich Veranstalter des diesjährigen Fischhallen-Laufs hätte mit der diesjährigen Auflage nicht zufriedener sein können: „Das Wetter hat gepasst, die Leute waren begeistert. Einen Lauf mit solchen Bedingungen hatten wir zuletzt vor fünf Jahren“, sagte Meier.

940 Teilnehmende beim Zehn-Kilometer-Hauptlauf, 146 auf der fünf Kilometer langen Strecke und knapp 40 Kinder und Jugendliche beim „Volksbank-Bambinilauf“: Rund 1100 Läuferinnen und Läufer gingen auf dem Kieler Ostufer an den Start. Laut Meier waren die verschiedensten Altersklassen vertreten. Die älteste Teilnehmerin ging mit 80 Jahren auf die Strecke, die auch in diesem Jahr über das Marinearsenal führte.

Kieler Fischhallen-Lauf: Spezielle Preise im Ziel

Die Kooperation mit Werft und Polizei habe wieder reibungslos geklappt, sagte Meier. „Mittlerweile funktioniert das seit 16 Jahren sehr gut.“ Auch nach den letzten Zieleinläufen war der Rohdehoffplatz mit Teilnehmenden und Zuschauerinnen und Zuschauern gefüllt. Neben Pokalen und Urkunden gab es für die Läuferinnen und Läufer auch ganz spezielle Preise zu ergattern – zum Beispiel eine Reise nach Mallorca.

Meier dankte daher auch den zahlreichen Sponsoren, die am Dienstag noch zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen werden. Ein Dank ging auch an die rund 80 Helferinnen und Helfer, die am Sonntag ab 7 Uhr für die Durchführung des Fischhallen-Laufs gearbeitet hatten. Die schnellste Arbeit auf der Strecke verrichtete ihn diesem Jahr Sören Ohm von der SG Atletico Büdelsdorf, der die zehn Kilometer in 34:25 Min. hinter sich brachte. Schnellste Frau war Hannah Langelotz in 37:13 Min.