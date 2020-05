In der Strander Bucht liegt an jedem zweiten Wochenende ein großer Frachter. Das blaue Schiff ist voll beladen und gibt Anwohnern, Seglern und Spaziergängern Rätsel auf. Die Vermutungen unter KN-Lesern gingen in Richtung Motorschaden oder Corona-Quarantäne. Der Grund ist aber ein anderer.