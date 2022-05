Großer Schreck am Freitagmorgen: Mehrere Zeugen meldeten der Polizei eine offenbar in Seenot geratene Person. Nach Angaben der Polizei war eine 13-jährige Ruderin auf der Kieler Förde mit ihrem Boot gekentert. Die Wasserschutzpolizei konnte sie wieder sicher an Land bringen.