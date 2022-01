Seit 36 Jahren ist Lesley Allen (69) im Kieler Villenviertel Düsternbrook nicht nur die Friseurin der Reichen und Schönen. Miss Lesley, wie sie von allen genannt wird, stammt aus England, in den 1970er- und 1980er-Jahren hat sie den Londoner Style an die Förde gebracht und viele Kielerinnen von Dauerwellen und Hochsteckfrisuren befreit.

Von Karen Schwenke