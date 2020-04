Kochen für die lokalen Helden

Kiel

Bei der ersten Aktion „Support your local Heroes“ machen gestern das Städtische Krankenhaus, die Lubinus-Klinik und das Awo-Servicehaus in Ellerbek mit je 30 Mittagessen den Anfang.

„Die Corona-Krise stellt uns vor große Herausforderungen. Menschen in Funktionsberufen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen arbeiten rund um die Uhr. Gastronomen wiederum müssen ihre Läden schließen“, sagt Cornelia Matthiesen, Berufsschullehrerin am RBZ Schützenpark, Abteilung Gastronomie. Zusammen mit ihrer Freundin und Geschäftsführerin vom Yummy, Yuen Chi Kwong, überlegte sie: „Was können wir tun in der Krise?“ Im Internet stößt sie auf die Aktion von Max Strohe vom Berliner Restaurant Tulus Lotrek. Andere Köche aus Städten wie Mainz, Freiburg und Hamburg folgen bereits seinem Beispiel, den lokalen Helden ein kulinarisches Dankeschön zu zaubern.

Idee zog schnell Kreise

Das können wir in Kiel doch auch, denken sich die beiden. „Hier kennt fast jeder jeden, und so zog die Idee schnell ihre Kreise“, erzählt Matthiesen. Auch Kadir Alkan und sein Bruder Mehmet Halil Alkan vom Mega Saray sind mit im Boot. „Das ist eine super Sache, da machen wir mit“, sagen sie. Unterstützung erhalten die Initiatoren auch von der SPD-Landtagsabgeordneten Serpil Midyatli sowie dem Kieler Sozialdezernenten Gerwin Stöcken, der die ersten Kontakte zu den Krankenhäusern herstellte. Er lobt, „dass Leute, die selbst um ihre Existenz kämpfen, bereit sind zu helfen“.

90 Essen müssen mittags ausgeliefert werden

Schon ab 10 Uhr wird am Freitag in der Küche vom Yummy alles vorbereitet. Das Gemüse und die Verpackungen sponsert Chefs Culinar. Für den Rest sorgen die Gastronomen. Insgesamt 90 Essen müssen im 30-Minuten-Takt ausgeliefert werden. „Langsam wird es eng auf dem Markt mit Verpackungen bei den Mengen, die wir rausgeben“, sagt Yuen Chi Kwong. Denn derzeit versuchen viele Gastronomen, mit dem Außer-Haus-Geschäft einen Bruchteil der Kosten zu decken. „Das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein,“ sagt sie. Bei ihr mache das nicht mal zehn Prozent vom normalen Umsatz aus.

Ladung Osterhasen als Dankeschön

Noch während die Essen für die Lubinus-Klinik vor dem Yummy eingeladen werden, kommt Emre Tabasi bereits vom Awo-Servicehaus Ellerbek mit einer Ladung Osterhasen als Dankeschön im Kofferraum zurück. Mit den Worten „Wir freuen uns riesig“ nimmt auch das Klinikpersonal bei Lubinus das zubereitete rote Curry – vegetarisch oder mit Huhn – dankend an. „Vielen Dank, dass ihr für uns da seid - und bleibt gesund“, entgegnet Kadir Alkan. Und die Aktion soll weitergehen. Gesucht werden weitere Gastronomen, die bereit sind zu kochen, und Lebensmittelsponsoren. Am kommenden Freitag wird Kadir Alkan am Herd stehen. Mit der Corona-Station der Uniklinik steht auch schon der erste Abnehmer fest. Maximal können 150 Essen gekocht und verteilt werden. Das Zeitfenster zum Ausliefern reicht für drei Einrichtungen.

Gastronomen oder Lebensmittelsponsoren, die mitmachen möchten, können sich bei Cornelia Matthiesen unter Telefon 0163/4710904 oder per E-Mail an cornelia.matthiesen@gmx.de melden.

