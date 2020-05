Wissenschaftsnacht sucht neues Format

Kiel

Gemeinsam mit den Kooperationspartnern – beteiligt sind mehr als 40 Hochschulen, Institutionen und Unternehmen – werde ein Konzept erarbeitet, das „an Corona angepasste Formate nutzt“, erläutert Sönnichsen.

In den vergangenen Jahren hat sich das Format zur größten Wissenschaftsveranstaltung in Schleswig-Holstein entwickelt und steht im Zusammenhang mit der „European Researchers’ Night“, einer bereits seit 2005 europaweit ausgerichteten Nacht der Wissenschaft. Ziel ist zum einen der wissenschaftliche Vernetzungsgedanke in der Region, zum anderen soll das Interesse am Forschen, Experimentieren und Entdecken bei jeder Altersgruppe geweckt werden. Die Veranstaltung, zu der in den vergangenen Jahren mehr als 500 Wissenschaftler und 15.000 Besucher kamen, wird von der EU mit 90.000 Euro bei einem Gesamtetat von 125.000 Euro gefördert.

Neuer Termin wegen Corona

„Als wir den Antrag für die Veranstaltung im Januar gestellt haben, gab es in Europa noch kein Covid-19“, sagt Thomas Ehlert, der die Nacht der Wissenschaft seit 2016 koordiniert. Aufgrund der Corona-Pandemie habe die Europäische Kommission die diesjährige Wissenschaftsnacht europaweit vom traditionellen Septembertermin auf Freitag, 27. November, verschoben. „Wir freuen uns auf diese europaweite Veranstaltung“, sagt Ehlert: Für ihn ein Pluspunkt: „Die EU unterstützt in diesem Jahr die Projekte mit größtmöglicher Flexibilität. Auch digitale Events sind möglich.“

Neu in diesem Jahr sind Kooperationen mit Wissenschaftlern aus Dänemark, die nach Möglichkeit auch nach Kiel kommen sollen. Falls ein echtes Zusammenkommen jedoch aufgrund von Corona nicht möglich sein sollte, „dann haben wir den digitalen Plan B“, sagt Ehlert. Dabei werde auch genau geschaut, welche Erfahrungen die Veranstalter des in diesem Jahr überwiegend virtuellen Waterkant-https://www.waterkant.sh/ Festivals machen, das auf dem MFG-5-Gelände in Kiel vom 5. bis 26. Juni stattfindet.

Kommunikation auf Augenhöhe

„Eine Mischung aus Konserve und gestreamten Live-Veranstaltungen“ sei eine Möglichkeit, die Nacht der Wissenschaft dann als Ganztagesveranstaltung zu einem Erfolg zu machen. „Natürlich ist es am besten, wenn vor Ort und gemeinsam geforscht und diskutiert wird“, sagt Ehlert.

Die Vizepräsidentin der Uni Kiel, Prof. Ilka Parchmann, gehört zum Wissenschaftlichen Beirat der Nacht der Wissenschaft: „Der erneute Zuschlag für unser Konzept zeigt, welchen hohen gesellschaftlichen Stellenwert die Wissenschaft in den vergangenen Jahren in der Kiel-Region erlangt hat.“ Gerade in der derzeitigen Situation werde deutlich, dass Wissenschaft und Bildung dazu beitragen könnten, schwierige Situationen zu verstehen und zu meistern. „Der Schlüssel zum Erfolg ist dabei eine verständliche Wissenschaftskommunikation auf Augenhöhe mit den Menschen. Bei der Nacht der Wissenschaft erleben wir dies auf eine sehr gelungene und sympathische Weise“, sagt Parchmann.

OB Kämpfer freut sich über "tolles Signal"

Auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ist angetan: „Die erneute Förderung durch die EU ist ein tolles Signal. Ich freue mich schon jetzt auf diese Nacht im November.“

Auf den Förderbescheid ist das Antragsteam – Linda Piálek ( Uni Kiel) sowie Kim Strupp und Thomas Ehlert (Kiel-Region) – besonders stolz: Ihr Antrag ist deutschlandweit der einzige, der bewilligt wurde. Von den insgesamt 100 bei der EU eingegangenen Anträgen erhalten dieses Jahr 51 Projekte eine Förderung aus dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020. Das Kieler Konzept konnte dabei durch den regionalen Ansatz, den Schwerpunkt Nachhaltigkeit und die Vielfalt der Kooperationspartner punkten.

Von Jan von Schmidt-Phiseldeck