Kieler Grüne Katja Günther verliert ihr Amt als Staatsrätin in Hamburg

Kiel/Hamburg

Katja Günther ist wieder auf dem politischen Markt. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die 54 Jahre alte Grüne aus Kiel, seit 2015 Staatsrätin in der Hamburger Justizbehörde, auf Wunsch von Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) am Montag in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Sieben Jahre in der Ratsversammlung Kiel

Bis zu ihrer Berufung nach Hamburg 2015 hatte die Volljuristin sieben Jahre lang für die Grünen in der Kieler Ratsversammlung gesessen, bis 2013 sogar im Fraktionsvorstand. Als die Kieler Grünen im Frühjahr 2019 noch eine eigene grüne Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters in Kiel erwogen, war auch der Name Katja Günther gehandelt worden – bis sie von sich aus mit Hinweis auf ihr Amt als Staatsrätin abwinkte. Bei der OB-Wahl im Oktober 2019 unterstützten die Kieler Grünen schließlich mit Erfolg den SPD-Amtsinhaber Ulf Kämpfer.

Katja Günthers Karriere in Kiel

Katja Günthers Kieler Geschichte beschränkt sich nicht auf die Ratsversammlung. Nach dem Studium war Günther von 1996 an Justiziarin in der Landtagsfraktion der schleswig-holsteinischen Grünen sowie im Finanzministerium, im Gebäudemanagement und im Justizministerium von Schleswig-Holstein. Von 2012 bis 2015 arbeitete sie als Leiterin des Zentralen Personalmanagements in der Staatskanzlei des damaligen Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD).

Zerwürfnis zweier grüner Frauen in Hamburg

Hintergrund des Abzugs von Günther in Hamburg ist ein Zerwürfnis zwischen Justizsenatorin und Staatsrätin. Günther war 2015 noch von Gallinas Amtsvorgänger Till Steffen (Grüne) in die Justizbehörde berufen worden. Gallina ist erst seit dem 10. Juni 2020 Justizsenatorin. Sie war zuvor Landesvorsitzende der Grünen in Hamburg gewesen. Die 38-Jährige ist anders als Günther keine Juristin, sondern Politologin, und verfügte bei ihrer Berufung in den Hamburger Senat über keinerlei Verwaltungserfahrung.

Opposition kritisiert: Tschentscher hat die Falsche entlassen

Bei dem Zerwürfnis der beiden Grünen soll es nach Berichten Hamburger Medien grundsätzlich um die Ausrichtung der Justizpolitik in Hamburg und zuletzt auch konkret um eine Stellenanzeige für eine Führungsposition in der Behörde gegangen sein. Zudem sei es eine Belastung im Verhältnis der beiden Frauen gewesen, dass die Juristin Günther in der Hamburger Justiz ein höheres Ansehen genoss als ihre Chefin. Die Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft kritisiert, der Erste Bürgermeister Tschentscher habe mit Günther die Falsche entlassen.

Günther selbst wollte sich am Montag, als sie ihr Büro an der Hamburger Drehbahn ausräumte, auf Anfrage nicht öffentlich äußern. Am diesem Dienstag nimmt sie ihre Versetzung in den einstweiligen Ruhestand entgegen. Danach ist sie erst mal in Urlaub.