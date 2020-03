Wenn in der Innenstadt Jubel-Rufe und Kanonendonner ertönen, kann das nur eins bedeuten: Es ist wieder Kieler Umschlag. Piraten, Ritter, Essens- und Verkaufsstände lockten am Wochenende zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Besonders viel geboten war für die kleinen Besucher des Mittelalterfestes.