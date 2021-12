Die Terminals am Hafen sind für die Corona-Impfungen in Kiel von zentraler Bedeutung. Ergänzend zum Zentrum am Schwedenkai gibt es seit dem Wochenende nun auch ein Booster-Angebot am Ostseekai: Der Kreuzfahrtterminal ist Standort des neuen Impfmobils. Auch am Citti-Park war der Andrang groß.