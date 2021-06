Kiel

Schon vor der offiziellen Eröffnung ist die „Aidasol“ angeschlossen. Von einer riesigen Kabeltrommel, dem Landstromwagen, sind fünf armdicke Kabel abgespult und verschwinden im Bug des Kreuzfahrers. Ob der enorme Strombedarf dieses mächtigen Schiffes wie jetzt über Ökostrom oder wie zuvor über Diesel gedeckt werde, sei für Hafenbesucher kaum zu merken, meint die Umweltmanagerin des Kieler Seehafens, Lisa Sarodnick. „Man hat auch vorher nichts gerochen.“ Einzig die rote Lampe am Landstromwagen signalisiert: Der Strom fließt. 5000 Kilowatt pro Stunde. Auch wenn der Unterschied nicht zu spüren ist, er ist enorm: „Wir sparen gerade 3,6 Tonnen Kohlendioxid pro Stunde ein.“ Theoretisch kann sogar die mehr als dreifache Emissionsmenge vermieden werden. Denn die neue Landstromanlage ist mit einer Leistung von 16 Megawatt eine der leistungsstärksten Anlagen Europas.

Mit der Strommenge könnte man eine Kleinstadt versorgen

Dementsprechend gut gelaunt beginnt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz seine Eröffnungsworte: "Es ist ein schöner Tag für Kiel, für Schleswig-Holstein und für das Kreuzfahrtbusiness.“ Die Landstromanlage sei ein wichtiges Zeichen hin zu einer emissionsärmeren Kreuzfahrt. Mit Blick auf die "Aidasol" kommentiert Buchholz. „Die Strommenge ist so gigantisch. Das ist, als ob man eine mittlere Kleinstadt versorgt.“

Die Fähren der Color Line und Stena Line nutzen die Landstromanlagen bereits

Doch nicht allein ihre Leistungsfähigkeit macht die neue Landstromanlage so besonders. Sie hat auch die Möglichkeit, zeitgleich zwei Schiffe zu versorgen, erläutert Hafenchef Dirk Claus. Während er das sagt, läuft die "Stena Scandinavica" in den Hafen ein. Sie könnte parallel zur "Aidasol" ihren Bedarf von zwei Megawatt aus der neuen Landstromanlage decken. Für die Stena Line ist die Form der Energieversorgung nichts Neues. Ihre Fähren nutzen die neue Anlage bereits seit Ende 2020.

Nur eine Minderheit der Kreuzfahrer ist landstromfähig

Auch die Fähren der Color Line am Norwegenkai beziehen seit Frühjahr 2019 Landstrom aus einer kleineren Anlage. Anders als die Skandinavienfähren sind nicht alle Kreuzfahrtschiffe in der Lage, die Landstromtechnik zu nutzen. Von 100 Kreuzfahrtschiffen, die der Hafen laut Claus im Pandemiejahr 2021 erwartet, „sind etwa 30 landstromfähig“.

Claus rechnet aber damit, dass im nächsten Jahr mehr Kreuzfahrtunternehmen auf Landstromtechnik umrüsten. Daher sieht er die Landstromanlage als „bedeutenden Schritt“ auf seinem Weg hin zum emissionsfreien Kieler Hafen im Jahr 2030. Durch die beiden Landstromanlagen am Norwegen- und am Schweden-/Ostseekai prognostiziert Claus eine Reduktion der Emissionen im Stadthafenbereichen in diesem Jahr um 50 bis 60 Prozent und im nächsten um 70 Prozent. Eine geplante Landstromanlage am Ostuferhafen, die bis 2023/24 realisiert werden soll, verspricht noch weniger Schadstoffbelastung in Kiel.

Land, Bund und Seehafen teilen sich Investitionssumme von 13,5 Millionen Euro

Der Seehafen dürfte im internationalen Vergleich sehr weit vorne liegen, mutmaßt Buchholz. Die neue Landstromanlage „wird Tausende von Tonnen CO2 einsparen und damit die Menschen in der Landeshauptstadt erheblich entlasten“. Den größten Anteil an der Investition in Höhe von 13,5 Millionen Euro trägt das Land. „Ich freue mich, dass ich mal wieder zehn Millionen in Kiel abgeben durfte: ein Geburtstagsgeschenk der besonderen Art“, wendete sich der Minister an Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, der am Mittwoch nicht nur die Einweihung der Anlage, sondern auch seinen 49. Geburtstag feiert.

Kämpfer bedankte sich für Glückwünsche und Geld und stellte klar, dass die neue Anlage nicht mehr und nicht weniger sei als ein Meilenstein auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen Mobilität und zu einem nachhaltigen Tourismus: „Wir gehen voran. Ich erwarte aber auch, dass die anderen Reedereien und Kreuzfahrtanbieter nachziehen und ihre Schiffe landstromfähig machen. Die nächsten Schritte werden sein, dass wir nicht nur in den Häfen, sondern auch auf den Meeren auf andere Energien umstellen.“

Von 100 Häfen in Europa haben derzeit nur drei Landstrom

Michael Thamm, Chef der Costa-Gruppe, zu der unter anderem die Reederei Aida gehört, stimmt Kämpfer zu, räumte aber ein, dass „die Dekarbonisierung des maritimen Sektors eine der härtesten Nüsse“ sei. Mit Aida will sein Unternehmen bis 2040 klimaneutral werden. "Wir haben den Anspruch, das nachhaltigste Kreuzfahrtunternehmen der Welt zu sein. Das haben wir unter anderem bewiesen mit unserem Ausrüstungsgrad der Schiffe für Landstromanlagen." Allerdings stößt er mit seinem Vorhaben in anderen Hafenstädten offenbar an Grenzen: Von den 100 Häfen, die die Aida-Schiffe in Europa anlaufen, "gibt es im Moment für Kreuzfahrtschiffe genau drei Landstromanlagen: in Hamburg-Altona, in Warnemünde und in Kiel“.