Zwei Jahre lang bewegte sich die Kieler Hansekogge in schwerer See, jetzt hofft die Crew auf bessere Zeiten. An eigenem Zutun mangelt es nicht. Auf der Rathje-Werft in Pries-Friedrichsort haben sich Mitglieder des Kogge-Vereins mächtig ins Zeug gelegt, um das Schiff fit für die Saison zu machen.