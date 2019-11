Vor zwei Monaten verwandelte sich das auf Sushi und japanische Hochküche spezialisierte Ann in der Holtenauer Straße in Kiel in ein Nudelsuppen-Restaurant. Sein ursprüngliches Angebot – Sushi und japanische Kaiseki-Küche – präsentiert Inhaber Shuichi Umino im nun neu eröffneten Ann in der Falckstraße.