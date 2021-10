Kiel

Grinsend hält ein Junge eine Zuckerwatte am Stiel für ein Erinnerungsfoto in Richtung Handy seines Vaters. Ein Stück der klebrigen, weißen Leckerei hängt ihm schon aus dem Mund. Ein paar Meter weiter, zwischen Autoscooter und Labyrinth staunt ein kleines Kind über seinen Luftballon, der ungefähr genauso groß ist wie es selbst.

Die Besucherinnen und Besucher des Herbstmarktes auf dem Wilhelmplatz genießen das bunte Treiben allem Anschein nach in vollen Zügen – an diesem Freitagnachmittag insbesondere auch die ganz kleinen Gäste des Kieler Jahrmarkts.

Keine Einlasskontrollen beim Kieler Herbstmarkt

Nachdem beim Sommermarkt im Juli noch strenge Corona-Auflagen galten, gehören Einlasskontrolle und Maskenpflicht in den Fahrgeschäften nun der Vergangenheit an – wenn auch noch dazu geraten wird, die Maske aufzusetzen, sollte es eng werden.

„Wir sind auf einem guten Weg zur Normalität“, berichtet Marco Lange, Präsident des Schaustellerverbandes Schleswig-Holstein. „Dass sich die Menschen wieder freier bewegen können, ist ein großes Plus.“ Anders als noch im Sommer gibt es wieder mehrere Zugänge zum Wilhelmplatz, in eine Warteschlange muss man sich allenfalls vor den Buden und Fahrgeschäften stellen, nicht aber vor dem Jahrmarkt-Gelände.

Jahrmarkt auf dem Wilhelmplatz in Kiel lockt mit neuen Fahrgeschäften

„Bislang war der Herbstmarkt gut besucht“, sagt Lange, der allerdings keine Besucherzahl schätzen mag. Zum ersten Mal seit mehreren Jahren seien die Schaustellerinnen und Schausteller wieder mit Großbesetzung auf dem Wilhelmplatz vertreten. Auch einige neue Fahrgeschäfte gebe es für die Gäste.

Trotz des gut laufenden Herbstmarktes bleibt die Lage für die Schaustellerei herausfordernd. Das spürt Lange auch in seiner Backstube: „Das Personal fehlt uns noch, viele haben sich im Lockdown anders orientiert. Es ist herausfordernd, das Geschäft am Laufen zu halten.“ Nach anderthalb bis zwei sehr schwierigen Jahren seien bei vielen die finanziellen Reserven aufgebraucht. Sie hofften auf die Weihnachtsmärkte, so der Schausteller-Vertreter.

„Wir sind Berufsoptimisten, wir denken auch jedes Wochenende, dass das Wetter gut wird“, sagt Lange lächelnd. Die Hoffnung scheint sich für dieses Wochenende in Kiel zu erfüllen, Regen ist nicht angesagt.

Noch bis Sonntag. 10. Oktober, kann der Herbstmarkt täglich ab 14 Uhr besucht werden: Freitag und Sonnabend gehen die Lichter um 23 Uhr aus, am Sonntag ist schon um 22 Uhr Schluss.