Kiel

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Baudezernentin Doris Grondke und zahlreiche Bauunternehmer und Architekten: Obwohl die Grundsteinlegung an der Hörn auf den Baufeldern 8 und 12-West wegen Corona in einem kleineren Rahmen als üblich stattfand, war einiges los. Aus gutem Grund: Es war der nächste Schritt in der Wohnungsoffensive an der Hörn.

Kieler Hörn: 174 Mietwohnungen direkt am Wasser

Hier, in bester Lage direkt am Wasser, sollen insgesamt 174 neue Mietwohnungen in zwei Gebäudekomplexen entstehen. Die Wohnungen sind Teil der Gesamtbebauung auf den Baufeldern 8, 11 und 12 durch die Projektgemeinschaft Hörnbebebauung, zu der Bauunternehmer aus der ganzen Region zählen. Insgesamt sollen auf den drei Baufeldern rund 440 Wohnungen und weitere 20 Wohneinheiten in Wohngruppen entstehen. 20 Prozent der Wohnungen werden als öffentlich geförderte Mietwohnungen errichtet.

Für die Baufelder 8 und 12-West ist die Kieler Hörn GmbH & Co. KG verantwortlich, ein Zusammenschluss aus Bauträgergesellschaften innerhalb der Projektgemeinschaft. Auf dem Baufeld 8 soll zwischen den Straßen Stemmer und Antipper in direkter Wasserlage ein Gebäude mit Innenhof entstehen, das Platz für rund 100 Wohnungen und Gastronomie im Erdgeschoss bietet. Südlich der Halle 400 zur Hörn hin werden auf dem westlichen Teil des Baufelds 12 zwei sechs- bis siebengeschossige Einzelhäuser auf einem gemeinsamen Sockel errichtet – mit Platz für 74 Wohnungen sowie Gastronomie.

Gastronomische Nutzfläche im Erdgeschoss

Die 174 Wohnungen wurden bereits von einem Investor gekauft und sollen nach Fertigstellung vermietet werden. „Von den neuen Wohnungen wird auch die Innenstadt profitieren“, sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD), der sich durch das neue Wohngebiet an der Hörn mehr Leben im Zentrum Kiels erhofft. Auch die Hörn könne ein Attraktionspunkt werden. Dafür sollen unter anderem die gastronomischen Angebote im Erdgeschoss der neuen Gebäude sorgen. Interessenten für die gastronomischen Flächen werden noch gesucht.

Alte Fundamentplatten bei Tiefbauarbeiten gefunden

Aktuell liegt aber sowieso noch viel Arbeit vor den Bauherren. Bis zum Frühjahr 2023 sollen die Wohnungen fertig sein. Seit dem ersten Spatenstich im September 2020 wurden bereits über 58.000 Kubikmeter auf den Baufeldern ausgehoben, der Bau der Tiefgaragen ist im vollen Gange.

Auf dem Baufeld 12 wartete auf die Bauherren allerdings eine unangenehme Überraschung: „Wir haben Fundamentplatten und ganze Keller von zwei Lagerhallen gefunden“, sagt Niels Bunzen, Geschäftsführender Gesellschafter der Norddeutschen Grundstücksentwicklungsgesellschaft (NGEG), die Teil der Kieler Hörn GmbH ist. Die zertrümmerten Bodenplatten waren je so groß wie ein Handballfeld. Eine Platte ließ sich der Kaiserzeit zuordnen, die zweite stammt aus den frühen 1930er-Jahren.

Kieler Hörn: Deutlich höhere Kosten durch alte Bodenplatten

Auch wenn der überraschende Fund den Bauzeitplan nicht groß beeinflusste – der finanzielle Aufwand war enorm. Laut Bunzen seien die Platten für einen Großteil der insgesamt entstandenen fünf Millionen Euro Mehrkosten für die Baugruppen verantwortlich. Wer die Kosten für die Entfernung der alten Bodenplatten übernimmt, ist noch unklar.

Die Bauunternehmer wollen die Stadt in die Pflicht nehmen. „Die Stadt Kiel hat uns schließlich ein saniertes Grundstück verkauft“, sagt Bunzen. Man sei bezüglich der Kostenübernahme in einem lebhaften Austausch mit der Stadt. „Dass es Probleme gibt, über die man sich verständigen muss, ist normal“, sagt Ulf Kämpfer. Man werde partnerschaftlich an einer Lösung arbeiten.

Ein neues Stadtquartier entsteht

Rund um die Hörn soll in den kommenden Jahren ein neues Stadtquartier entstehen. „Es ist das wichtigste Wohnungsbauprojekt in Kiel im 21. Jahrhundert“, sagt Baudezernentin Doris Grondke. Neben den 440 Wohnungen der Projektgemeinschaft bauen die Baum-Unternehmensgruppe und das Immobilienunternehmen Meravis an der Nordspitze der Hörn (Germaniahafen) bis 2025 200 Wohnungen. Am südlichen Willy-Brandt-Ufer sollen unter Planungen der Tas-Gruppe 240 Wohnungen und 105 geförderte Zimmer für Studentinnen und Studenten entstehen. Dazu kommen diverse Gewerbeflächen, zudem soll die Gaardener Brücke fertiggestellt werden.