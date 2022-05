Die Neugestaltung der Holstenstraße ist eines der Großprojekte in Kiel. Am Wochenende ließen sich Bürgerinnen und Bürger an Info-Pavillons und bei Rundgängen zeigen, wie die Einkaufsstraße einmal aussehen soll. Es gab Lob und Kritik – sowie reichlich Gründe zum Diskutieren.