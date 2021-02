Kiel

Der Parkplatz unter der Gablenzbrücke hat sich zu einem Treffpunkt entwickelt, an dem auch ungewöhnlicher Drogenkonsum praktiziert wird. Hunderte kleiner Kartuschen liegen dort regelmäßig wie Patronenhülsen verteilt auf mehreren Parkplätzen. Sie waren ursprünglich mit Lachgas gefüllt. Ein Gas, das Jugendliche als Droge entdeckt haben. Lachgas hebt die Stimmung und benebelt die Sinne – und gilt vor allem in Kombination mit anderen Rauschmitteln als gefährlich.

„Der Verkauf dieser kleinen Kartuschen ist ja nicht verboten“, sagt Polizeisprecher Matthias Felsch. Der Rausch aus der Lachgas-Kapsel gilt zunächst als nicht so problematisch. Lachgas (Distickstoffmonoxid) ist farb- und geruchlos und schmeckt leicht süßlich. Wenn es aber zusammen mit Alkohol oder anderen Drogen eingenommen wird, besteht eine Gefahr für die Gesundheit. „Der übermäßige Konsum ist eine Gefahr“, sagt Felsch.

Fläche ist schwer einsehbar

Die Corona-Pandemie hat die Fläche zwischen Hörn und Arbeitsamt zu einem beliebten Treffpunkt gemacht. Mit Autos fahren junge Leute direkt unter die Brücke. Kleine Grüppchen von Menschen kommen dorthin. Auch Skater nutzen die Flächen. Die Plätze sind durch die Brückenpfeiler schwer einsehbar. Die Hinterlassenschaften der nächtlichen Zusammenkünfte beschäftigen inzwischen Polizei und Straßenreinigung. Ein Grund sind die Müllmengen, die dort wild entsorgt werden. An einigen Parkplätzen liegen zudem große Mengen kleiner Gaskartuschen. „Beamte vom vierten Revier haben die Kartuschen im Rahmen der Gefahrenabwehr eingesammelt und sichergestellt“, so Felsch.

Lesen Sie auch:Wenn Eltern süchtig sind: Die Probleme der vergessenen Kinder

Lachgas gilt als eines der ungiftigsten und nebenwirkungsärmsten Betäubungsmittel und findet auch in der Medizin Anwendung. In den Niederlanden und Dänemark ist der Konsum weit verbreitet. In Deutschland ist die Nutzung als Droge bislang eher selten. „Wir wissen davon, haben aber bislang keine belastbaren Untersuchungen über die Nutzung“, sagt eine Sprecherin der Drogenbeauftragten der Bundesregierung. Auch beim Gesundheitsministerium in Kiel liegen über die Verbreitung von Lachgas als Droge bislang noch keine Erkenntnisse vor.

Wenn das Lachgas beispielsweise über einen Luftballon inhaliert wird, setzt ein Rausch von nur wenigen Minuten ein. „Man braucht da schon eine große Menge dieser Kapseln“, sagt Matthias Felsch. Das erklärt die große Zahl der Kartuschen auf den Parkplätzen.

Große Mengen Müll bleiben zurück

Was dann morgens zurückbleibt, das sind große Mengen Müll. Die Straßenreinigung hat bereits reagiert. „Um dem erhöhten Aufkommen an Müll entgegenzuwirken, sind zwei sogenannte Kieler-Woche-Tonnen mit einem Fassungsvermögen von je 120 Liter dort jetzt zusätzlich aufgestellt worden“, sagt Sven Wiese, Sachbereichsleiter Süd-Ost Straßenreinigung beim Abfallwirtschaftsbetrieb.

Grundsätzlich sei es ein Ort, an dem ein vermehrtes Müllaufkommen zu verzeichnen sei, bestätigt der ABK-Mann. Die Behälter werden inzwischen immer montags und mittwochs geleert. Im Sommer musste der Wagen auch noch freitags vorbeischauen, da der Parkplatz „ein beliebter und hoch frequentierter Treffpunkt ist“, sagt Wiese. Zusätzlich zu der Leerung der Tonnen müssen weggeworfene Reste eingesammelt werden, zumeist Verpackungsreste von Außer-Haus-Verkäufen der Schnellimbisse in der Nähe, die sich dort zum Teil türmen.