Noch mehr Raum für Radler

Welche Auswirkungen das hat und was noch geplant ist, erklärte Jens Kruschwitz, Leiter der Abteilung Straßenbau im Tiefbauamt. Eine umfangreiche Liste hatte der Ortsbeirat ans Amt geschickt. Die arbeitete Kruschwitz Stück für Stück ab. Den Anfang machte die Verlegung des Radweges am Kronshagener Weg auf die Fahrbahn. Bereits seit Oktober 2019 nutzen Radler zwischen Exerzierplatz und Stephan-Heinzel-Straße den rechten Fahrstreifen der Straße. Der Radweg wurde auf die Straße verlegt, nachdem die Verkehrsführung auf der Kreuzung Exerzierplatz und Schützenwall geändert wurde. Um die Lkw vom Schwedendamm zur Autobahn zu leiten, wurde eine der zwei Geradeausspuren zur Abbiegespur. Parallel wurde die rechte Spur zur Fahrradspur. Die mittlere Spur führt geradeaus in den Kronshagener Weg. Der alte Radweg auf dem Bürgersteig soll umgestaltet werden, kündigte Kruschwitz an.

Radweg wird auf die Fahrbahn verlegt

Auch in der Gutenbergstraße zwischen der Kreuzung Hansastraße/ Goethestraße und dem Knooper Weg wird der Radweg auf die Fahrbahnen verlegt. In beide Fahrtrichtungen wird dafür die rechte Fahrspur umgebaut. Die Arbeiten dafür laufen bereits und sollen Mitte des Jahres beendet sein. Für den Lieferverkehr werden an dieser Kreuzung Haltebuchten eingerichtet, damit die Fahrzeuge künftig nicht mehr auf der Fahrbahn stehen.

Ein Radweg, der unverhofft auf einem Bürgersteig endet: Diese Situation gibt es in der Jahnstraße, Ecke Gutenbergstraße/Knooper Weg. Von der Jahnstraße – einer Fahrradstraße – führt ein Durchgang für Radfahrer plötzlich auf den Gehweg – und das führt zu Konflikten mit den Fußgängern. Um schwierige Situationen zwischen Radfahrern und Fußgängern zu vermeiden, wünschte sich der Ortsbeirat ein Hinweisschild „Achtung Fußgänger“.

Umbau zur Fahrradstraße bis 2021

Der Umbau des Jungfernstiegs zur Fahrradstraße soll voraussichtlich 2021 fertig sein. Davor will das Tiefbauamt in der Straße die Schmutz- und Regenwasserkanäle sanieren. Zudem werden die Stadtwerke Gas-, Wasser- und Stromleitungen erneuern. Zwei Bäume wurden zur Vorbereitung der Arbeiten gefällt und sollen nach dem Arbeiten ersetzt werden. Die Wurzeln drückten auf die Rohrleitungen. Nach der Kieler Woche starten die Bauarbeiten.

Die Veloroute 10 und ihre Auffahrten im Stadtteil waren ebenfalls Thema: Im Kronshagener Weg und in der Eckernförder Straße sollen die Radwege Richtung Westring angepasst und verbreitert werden. Um die Sichtbarkeit und Sicherheit der Radfahrer und Fußgänger beim Überweg zu gewährleisten, wurden in der Eckernförder Straße einige Parkplätze weggenommen. Das ärgert jedoch viele Anwohner. „Je weniger Parkmöglichkeiten es in der Eckernförder Straße gibt, desto mehr weichen die Autos in die Alte Weide und in den Mühlenweg aus“, hieß es im Ortsbeirat. In der engen Straße parken seit rund zwei Jahren verstärkt Fahrzeuge am Straßenrand. Und das so dicht an den Ausfahrten, dass die Anwohner manchmal mit ihren eigenen Pkw nicht mehr vom Grundstück kommen, lautete der Vorwurf. Um das Thema wird es in der nächsten Sitzung im April gehen.

Marita Lemm neue Schiedsperson

Die weitere Sitzung in Kürze: Gesundheits- und Krankenpflegerin Marita Lemm soll die neue Schiedsperson für den Bezirk Schreventeich/Am Südfriedhof werden. Das hat der Ortsbeirat entschieden. Lemm ist in der Stabsstelle Pflegedirektion im Städtischen Krankenhaus beschäftigt. Neben ihr bewarben sich Stephan Hoffmeister (stellvertretendes Vorstandsmitglied Förde Sparkasse) und Hardy Bickel (früher Schuldenberater und Lehrbeauftragter an der Fachhochschule). Gewählt werden die Schiedsleute von der Ratsversammlung.

